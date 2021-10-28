洛城新語／美國這又是怎麼了？

美國 的左右之爭拉鋸，沒完沒了，好像政治只有劃分黨派、區別敵我，當權黨派我行我素，才是民主。所以如今搞得國不成國，施政寸步難行，對振興國家毫無助益。

民主黨 左派太專注推動其意識形態，甚至常混淆顛倒傳統規矩，讓人迷惑。最新發展，國務院27日宣布，發行首本性別欄標示是「X」(未指定性別)的護照。

絕多數民眾的護照是標明「男(M)」或「女(F)」，但拜登 政府為尊重傳統性別認同之外的人，所謂邁出跨時代一步就是「X(不男不女，性別待定)」，用來表達尊重性別認同，認為比為LGBTQ(女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者和對性別未定疑惑者)維權更進一步。

自由派或許認為，這是「進步」；保守派看來，卻是離經叛道又前進一步。持中性開放立場的中間溫和民眾，未必反對尊重維護特殊群體權利，畢竟這是世界潮流，少數族裔也常因民主黨代言，伸張權利。但何必凡事硬要搞到極端，讓人反感還不罷休，拜登政府也樂此不疲。

回顧加州部分校園民主黨早就力推廁所不分性別，公共場所洗手間不准非男即女，必須有中性人專用廁所；主席chairman、發言人speakman這類後面帶man，有忽略女性之嫌的傳統字眼，早被chairperson、speakperson等中性詞取代十多年了，都可理解。

但自由派想重塑人類數千年規範、法律規矩等都想推翻。譬如廁所不分男女，讓部分小女生怕上廁所被性侵；法律規定的良好行為、惡劣行為和處罰，或身分合法、非法界線都想推翻，好像要搞一個無秩序、人人可為所欲為的社會，才是理想國。這樣也常把一些特殊的人權利，凌駕其他國民之上。

加州民主黨推動公投，偷竊950元以下竊盜屬輕罪，不必坐牢，導致宵小橫行，治安變差，也是例證。舊金山連鎖藥妝店Walgreens被偷得無計可施，五年內已關閉17家分店。南加華人聚居的聖蓋博谷各城市，天天有人遇偷遇搶、入室盜竊，都是因法律散漫、嘉惠惡人，欺侮好人。

聯邦政府也在「拆解」傳統秩序。拜登未上任前頻有同情非法移民聲音，導致數萬名中南美洲移民聚集德州邊界，伺機想闖入美國等候大赦，造成邊境危機。拜登聲望重挫後，花費民脂民膏用數十架包機把數千名海地非法移民運回母國，如今又聚集另一批數千人想闖關，沒完沒了。

共和黨眼見民主黨恣意推動自己的議程，在德州一黨獨大的共和黨也通過「心跳法」，限縮施行數十年的墮胎權，兩黨在全國又對幹起來。美國國勢衰退，疫情重創下亟需振興，但左右之爭你一來、我一往，正事擺一邊。

1.2兆基建案和2兆元預算案難過關，美國和3.4億人都受害。拜登不行，川普班師回朝希望大增，但這樣美國會變好或更壞？窮整下去，美國靠什麼振興？