南加愛迪生將採TOU費率 按用電時段收費

SCE鼓勵民眾在高峰期外用電。（SCE圖片）

自11月1日起，南加 愛迪生電力公司（Southern California Edison，簡稱SCE）將在持續到明年4月的六個月內，將230萬住宅用戶轉移到按使用時段收費(TOU)的費率計畫。

據該公司的公告顯示，對那些能夠將部分或大部分用電，從一天中電力成本較高時段轉移出去的用戶，TOU費率計畫將使其受益，例如可在下午4到9時的「高峰期」之前或之後使用耗電大的電器。當用戶將能源使用改至上午和中午時段時，就可利用加州 電網中來自更清潔、可再生資源的大量電力，確保這些能源不會白白浪費。

這些計畫能緩解加州電網在一天中關鍵時段的壓力。大型太陽能發電場生成的可再生能源在上午和中午時段為加州電網供電，但其發電產量在下午晚些時候會下降。與此同時，全加州各地用戶對電力的總體需求卻在增加。為彌補太陽能發電量下降，會增加傳統能源的使用，而傳統能源昂貴且沒那麼清潔。這種變化會對電網造成壓力，並持續至深夜時段。用戶改在「非高峰」時段使用能源將有助於緩解壓力。

SCE鼓勵民眾在高峰期外用電。（SCE圖片）

南加愛迪生公司為居民用戶提供三種TOU選項，包括下午4時至9時或下午5時至8時的「高峰」時段，以及專門針對使用插電式電動汽車 、家用電池或其他清潔能源技術用戶的TOU Prime費率計畫。民眾可以使用SCE的費率計畫比較工具sce.com/rateplantool，來幫助比較這些選項，SCE的電器能源使用成本計算器www.sce.com/applianceuse，則可估算用戶將電器使用轉移至非高峰時段所節省的電費。

SCE在轉換用戶計畫前會透過郵件通知用戶。通知函內附有用戶當前每年所付電費與他們在TOU費率下所付電費的比較。請民眾仔細查看比較，確定自己能否從新費率計畫中受益。更多詳情，請瀏覽網站 www.sce.com/rates。