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南加華人寫作協會 10/30暢聊紅山文化玉器

洛杉磯訊

加州華人寫作協會訂10月30日（周六）晚7至9時（美西時間），邀請古玉藝術史專家周述蓉博士線上主講「紅山文化玉遊記」，內容包括紅山文化考古遺址介紹、出土玉器欣賞、收藏與鑑賞-玉質特徵、工藝技術與埋藏環境賦予的特色分析，非常豐富精彩，歡迎大家一起踏上紅山文化玉器及考古遺址的發現之旅。

周述蓉為國立台灣大學地質科學研究所博士，學術專長包括古玉藝術史，寶石學，古玉的科學鑑定等。曾任國立台灣藝術大學助理教授、台大博士後研究員、國立故宮博物院古寶石鑑定顧問等。現任那志良學術文化發展學會執行長。

中國人非常喜愛玉器，紅山文化是中國新石器時代最為重要的玉文化之一，此文化出土玉器極具特色，可以用光影流轉、潤澤晶瑩來形容。紅山文化遺址坐落於中國東北地區，遼闊的草原風貌，清新秀麗猶如仙境。大家可跟隨周述蓉的腳步，踏上紅山文化玉器及考古遺址的發現之旅。

該場線上演講美東時間是晚10至12時、台灣時間10月31日上午10時至中午12時。有興趣參加者，請E-mail 至[email protected]報名。

Zoom Meeting ID: 279 356 5151；Passcode: 580986。

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