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加州去年失業金詐騙200億 州政府稱國會逼催導致匆匆核發

編譯組／綜合報導
失業金詐騙，加州合計損失200億元。（ABC）
失業金詐騙，加州合計損失200億元。（ABC）

2021年1月，加州政府推估，2020年一整年遭到詐領的失業補助金可能高達310億元。不過，就業發展局（EDD）25日公布的結果讓人稍微寬心，因為詐騙金額「只有」200億元，雖然確實顯示公部門亡羊補牢還是有點成績，但是詐騙金額仍然占整體發放金額的11%。

自從新冠疫情爆發後，加州合計發出1780億元失業金，申請件數高達2550萬件，就發局坦言他們完全被壓垮了，導致很多案件匆匆核發。其中知名案例包括，獄中囚犯領了8億1000萬元，還發了2萬1000元給聯邦參議員「範世單」(假范士丹之名)，也有同一地址拿到200萬元。州政府雖然強調他們是因為國會一直催逼，才會趕進度，但州議員並不埋單，批評這個金額大到無法忽視。

加州就發局局長沙恩茲（Rita Saenz）25日在向州議會報告時強調，他們已經補好漏洞，新的身分確認機制已經上路，阻止了至少1200億元的後續詐騙。審計長辦公室指出，就發局已經完成了21項整改要求中的13項。最新計畫是將失業補助直接匯入帳戶，而不再寄發支票或現金卡，不過沙恩茲坦承還要幾年才能完成，這讓議員大為光火。

另外一個引發批評的爭點是，就發局一旦碰到申請者所在州與前雇主申報的不同時，州府官員就必須一一約談當事人，但是排隊期間可能長達六個月。沙恩茲雖然表示遺憾，也指出加州會在申請人通過詐騙查核後就補發前款，不過還是有一半的人卡在審核當中。

 

加州 詐騙 現金卡

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