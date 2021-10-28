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聖瑪利諾市府 請「台灣華語文學習中心」開員工專班

聖瑪利諾市訊
聖瑪利諾中文學校開設市府員工專班。（聖瑪利諾中文學校提供）
聖瑪利諾中文學校開設市府員工專班。（聖瑪利諾中文學校提供）

洛杉磯地區聖瑪利諾中文學校「台灣華語文學習中心」自今年9月舉行揭牌儀式、正式開課以來，獲主流人士關注。鑒於課程好評不斷，聖瑪利諾市政府特別邀請該校開設市府員工專班，讓其員工學習工作場合最實用的華語。

聖瑪利諾學區總監Linda de la Torre等官員，參與揭牌儀式，且報名加入課程；包括教學總監、技術長，以及聖瑪利諾市議員、加州理工學院專家等專業人士，也成為第一期學員。

市府員工專班於10月26日開課，市府經理Marcella Marlowe率領警察局、消防局、財政廳、社區服務部、公共事務與公園處，以及市府幕僚等約十位學生，採用僑委會編印的「來!學華語」進行學習。李品頤老師具有多年教學經驗，讚許市府員工積極的學習態度；平日忙於社區治安、防火、財政、交通、公共事務的各級主管，上課毫不馬虎，還主動要求老師派發作業，加快學習腳步。

聖瑪利諾中文學校開設市府員工專班。（聖瑪利諾中文學校提供）
聖瑪利諾中文學校開設市府員工專班。（聖瑪利諾中文學校提供）

聖瑪利諾中文學校校長車慶餘表示，市府經理Marcella Marlowe在接洽課程時表示，希望針對市政府所接觸的業務，學習華語文基礎會話，以加強與華裔社區民眾的溝通。經常一起參與社區公益活動的聖瑪利諾華人協會會長李慶雯，也到場歡迎市府團隊加入華語文學習行列，中文學校也會針對學員部門、工作性質來設計提供所需課程，促進學習效果。

歡迎僑界先進分享及介紹「台灣華語文學習中心」給有興趣學習中文的主流人士，更多課程訊息請聯繫聖瑪利諾中文學校網址：http://school.ccsm.org/main.aspx?locale=zh-TW

聖瑪利諾 台灣 工作

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