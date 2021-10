聖地牙哥亞洲電影節 台灣多片參展

第22屆聖地牙哥亞洲電影節的「台灣電影櫥窗(Taiwan Film Showcase)」。(台灣書院)

第22屆聖地牙哥亞洲電影節 (San Diego Asian Film Festival, SDAFF) 將於10月28日至11月6日於實體電影院 盛大展開,將有來自20多個國家、30種語言、超過130部影片展現。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣 書院以「台灣電影櫥窗(Taiwan Film Showcase)」連續第十年參展,將於UltraStar Mission Valley電影院放映五部長片與一部短片,並於11月1日舉辦台灣酒會。歡迎觀眾踴躍參與,品味台式電影。

「台灣電影櫥窗」放映片單,包括擁護台灣原住民族與其生活方式的台式音樂劇情片《聽見歌 再唱》;描述台裔阿根廷導演 赴台尋母,以拼湊父親離世真相的紀錄片《月亮代表我的心》,並將播放導演許煌線上映後座談;改編自莎士比亞劇作的愛情喜劇《揭大歡喜》;闡述來台新住民女性婚姻狀態的《徘徊年代》;1972 年金馬獎最佳劇情片、導演、男主角、女配角、彩色攝影獎得主的《秋決》;及呈現女性自我療癒心碎創傷的動畫短片《水中的女孩》。

除上述「台灣電影櫥窗」影片外,今年的SDAFF也將放映其他六部台灣短片,包括蔡明亮導演新作《良夜不能留》、《夜車》、《禪海》、《拜六下晡》、《Off (I don’t know when to stop)》、及《輕鬆搖擺》。UltraStar Mission Valley電影院地址:7510 Hazard Center Dr #100, San Diego, CA 92108)。更多「台灣電影櫥窗」放映及購票資訊,詳情可上網址 https://sdaff.org/2021/home/film-guides/。