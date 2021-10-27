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台灣電影雙年展 11/3登場 「當男人戀愛時」打頭陣

記者謝雨珊／好萊塢報導
第三屆台灣電影雙年展策展人Douglas Montgomery（左起）、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境、及短片《巢》導演陳柏宇。（記者謝雨珊／攝影）
第三屆台灣電影雙年展策展人Douglas Montgomery（左起）、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境、及短片《巢》導演陳柏宇。（記者謝雨珊／攝影）

每兩年一度在洛杉磯舉辦，今年第三屆的台灣電影雙年展 (Taiwan Biennial Film Festival, TBFF) ，將由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院，首度聯手台灣文化內容策進院，於11月3日至12日採實體結合線上模式舉辦。

台灣電影雙年展將於11月3日晚6時，在好萊塢TCL戲院舉辦實體開幕，播放在全美首映的開幕影片《當男人戀愛時》，並播放該片導演殷振豪特地為影展錄製的映後座談。9日則將進行線上影展，共計放映20部長片及短片，並舉辦產業論壇。

國際媒體顧問公司Global Connects總裁暨創辦人Douglas Montgomery，為該展策展人。Montgomery表示，該展持續連結台灣電影社群與世界影視中心好萊塢，今年將以「翩翩人生（Breadth of Life) 」為主題，展現台灣充滿生命力及動能現代生活特質，以蝴蝶意象透露觀眾將透過台灣電影感受蛻變。今年首度推出影展專屬標章，結合台灣蝴蝶王國以及洛杉磯象徵指標棕櫚樹意象，傳達台灣自由表達創意，翩翩飛舞橫跨東與西的概念。

第三屆台灣電影雙年展策展人Douglas Montgomery介紹該展內容。（記...
第三屆台灣電影雙年展策展人Douglas Montgomery介紹該展內容。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯經文處處長黃敏境表示，台灣電影雙年展自2017年創辦，旨在將台灣優良電影文化及年輕人創意，推展至美國好萊塢。鼓勵大家除了看第一場實體電影外，也別忘了踴躍在線上欣賞其他作品，了解新一代電影人的創意及結晶。

今年的開幕片《當男人戀愛時》是今年4月初上映的劇情長片，在台灣獲高達4億台幣（1400萬美金）票房，紅遍亞洲各地，創下國片年度票房冠軍紀錄，也在2021年台北電影節入圍七項獎項。不僅男女主角都入圍2021年台北電影節最佳男女主角獎，其中男主角邱澤更成功拿下最佳男主角獎項，還憑藉該片入圍2021年金馬獎最佳男主角。成績相當亮眼。

台灣國片《當男人戀愛時》宣傳海報。（官方帳號）
台灣國片《當男人戀愛時》宣傳海報。（官方帳號）

第三屆台灣電影雙年展將於11月3日播放《當男人戀愛時》導演殷振豪獨家錄製的映後座...
第三屆台灣電影雙年展將於11月3日播放《當男人戀愛時》導演殷振豪獨家錄製的映後座談。（記者謝雨珊／攝影）

此外，台灣電影雙年展將邀請全球觀眾需求管理公司Parrot Analytics客戶關係經理Lisa Pak、及洛杉磯加大媒體娛樂體育企業管理中心執行總監Jay Tucker，就全球對外語內容激進爆炸性需求的現象，分享看法。另也邀請兩位好萊塢專業人士談國際合製。講者其一為有超過25年業界經驗的A+E Studios策略及營運副總裁TPaul Miller；其二為曾擔任八年Netflix副總裁暨國際原創內容長Eric Barmack。

這次影展片單另包括其他19部長片及短片，如：入圍2020年金馬獎四項大獎的《腿》、與Netflix影集《黑鏡》有相似之處的影集《2049》、台灣與紐西蘭之間的故事紀錄片《費爾的旅程》、《消失的情人節》、《無聲》、《逃出立法院》、《下半場》、《輕鬆搖擺》、《美樂蒂》、《姐弟》、《三仔》、《巢》、及《Dance Dance Dance》等電影。台灣電影雙年展詳情可上台灣書院官網la.us.taiwan.culture.tw查詢。

台灣 電影 洛杉磯加大

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