華埠服務中心 加入UCLA中西醫學中心

華埠服務中心受邀加入由洛杉磯加大（UCLA）中西醫學中心成立的醫療教育項目。（記者張宏／攝影）

華埠 服務中心受邀加入由洛杉磯加大（UCLA）中西醫學中心成立的醫療教育項目，該項目旨在幫助建立適用於當地社區文化背景的綜合醫療服務，以改善社區居民的健康和服務。

華埠服務中心26日舉辦記者會，執行長伍競群表示，合作項目主要包括探索、培訓、項目開發以及項目實施等四個階段。前期通過對團隊職能、醫護人員專業性評估，以及社區需求等方面進行了解和考察，提供與綜合醫療服務相關的知識和技能培訓，並開發一系列針對性項目，組建團隊，再進行進一步的培訓和項目跟進，確保項目與社區文化相適應。

中心董事長鄺之才表示，華埠服務中心希望通過合作為新移民和其他族裔社區提供更出色的服務，和更好的生活質量和平等機會。尤其是低收入和服務不足的群體。

UCLA中西醫學中心由許家傑教授於1993年底建立，是美國的結合醫學中心之一。其重點是營養於臨床，吸取中西醫學精華運用於疾病治療與健康維護，結合醫學理念進行推廣，以解決健康領域的關鍵問題。

許家傑表示，醫學中心以中醫藥的理念和醫療新興的醫療機構為主要方向，希望通過合作，針對華人 群體和醫療社區服務要求的結合醫學項目，提升患者生活質量和減少疾病發生的可能。希望這個學術社區的合作模式，成為華人和其他亞裔 社區範例，整體性提升華人和亞裔社區的群體健康。

華埠服務中心在過去50年，一直致力於為當地社區提供全面服務。該機構在洛縣各城市共設有五家服務中心，提供醫療、牙科、行為健康和光學眼科等健康服務，及社會福利申請、老人日間照顧、青少年輔導、報稅、移民入籍等社區服務。