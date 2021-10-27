詐領社安金 賭城69歲女肢解丈夫屍體

拉斯維加斯女子肢解丈夫屍體，欺詐社安金。（unsplash.com）

一名69歲的拉斯維加斯婦女為詐騙社安金 ，不惜肢解死去丈夫的屍體，並將遺體扔進垃圾桶內，這名女子現被指控多年來詐騙社會安全署 。

根據上周在內華達州提交的刑事訴訟，被告Nancy Shedleski的丈夫早在2015年就已經去世，但她卻在丈夫去世後陸續存入丈夫12萬1000元的社安退休金，社會安全署的官員直到2019年收到匿名舉報稱其丈夫失踪，才知道中間出了問題。

訴訟指控Shedleski盜竊政府資金。她之所以未披露丈夫死訊，是因為若作為死者配偶，她在2019年可以拿到的倖存配偶社安金只是1萬4000元，但若未申報丈夫死訊，她拿到的社安金為2萬4000元。

訴狀稱，當聯邦官員聯繫Shedleski時，她最初說丈夫正在旅行，但後來承認他早在賓州的家中去世。而為騙取社安金，Shedleski當時在丈夫去世後，不惜肢解了他的屍體，並將遺體扔進垃圾桶中，以此隱瞞丈夫死訊。

Shedleski證實丈夫去世時沒有救護車、沒有住院、也沒有舉辦葬禮、沒有被埋葬和火葬。訴狀中沒有具體說明她丈夫的死因，但指出2015年在Jefferson Hills的Jefferson地區醫療中心，她丈夫最後一次接受醫療護理。

Shedleski已於10月21日被捕，22日在拉斯維加斯出庭，她沒有被要求提出抗辯，並在等待11月5日的法庭聽證會，目前她在自己的擔保下獲保釋候傳。