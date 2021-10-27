道具槍誤殺人 鮑德溫會被控入罪嗎？

亞歷鮑德溫。(取材自Instagram)

好萊塢 資深影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)在拍片時，誤用道具槍射傷工作 人員，導致傷重不治，引起各界矚目。鮑德溫或片場的相關工作人員最終會因此面臨法律指控嗎？

目前警方針對該案還在持續調查中。前檢察官、南加州洛杉磯縣律師鄭博仁針對該案分析指出，這其中有很多因素需要考量，其中相較重要的是片場相關人員，是否是蓄意造成他人身體傷害，第二個因素是，是否因為相關人員的疏忽導致該事故。

如果是故意的，可能涉一級謀殺指控。

如果是不作為，則面臨過失殺人指控。

重點是：他知不知道手中的槍會擊發？

鄭博仁表示，如果是有人蓄意造成他人傷害，那可能會面臨一級謀殺指控。如果是因為個人的不作為或由於不作為導致傷害，相關方或會面臨過失殺人指控。

鄭博仁說，「如有證據證明亞歷鮑德溫知情或應當知情，那麼他有可能會被指控疏忽罪，目前最重要的是，他究竟知不知道手中的武器是否會擊發」。

對於檢查道具的工作人員來說，由於片場有嚴格的道具規定，目前有法院披露的相關文件表明，負責裝填道具槍的工作人員告訴助理導演那是一把冷槍，這意味著槍內未裝彈。然而，在場的所有人中，沒人知道這把槍事實上已經裝彈了。

製作方與道具組很可能被起訴

「歸根結底，這顯然還是製作方的責任，因為道具組應該檢查，且要非常仔細地檢查。如果道具組在將槍交給演員前，沒有反覆檢查，那他們是有可能承擔責任」。鄭博仁表示，道具組有責任反覆並仔細檢查確保萬無一失，而製作方與道具組很可能因此被以過失傷人為罪名起訴。

目前，還需要執法部門針對事故的調查提供更多細節，才能具體確定有關責任和刑事指控的相關問題。但鄭博仁指出，鮑德溫可能要承擔責任的一種情況是，如有證據表明該演員儘管知道風險，但仍不負責任地使用槍枝，那麼他也有可能會被追究責任。

鄭博仁還指出，涉及該電影 的製作公司，如果被發現在安全政策方面存有疏忽的話，也將面臨公司指控(corporate charge)。公司指控通常相當於巨額罰款，而不是坐牢。

那麼誰應對死者負責？隨調查產生更多細節，這一點將變得更加清晰。鄭博仁表示，案件重點將針對在是誰給槍上膛的？他或她在槍裡放了什麼？如果是實彈，為什麼這個片場上會有實彈？

鄭博仁說，儘管需要了解更多案件細節，但有報導稱，當天早些時候劇組成員離開現場抗議工作條件，這可能表明製作方負有一定責任。這可能包括鮑德溫，因為他也是這部電影的製片人。如果是因為有人圖省事而導致悲劇發生，那麼製片人鮑德溫也要負很大責任。

鮑德溫將面對一場昂貴訴訟

鄭博仁表示，儘管鮑德溫不太可能受到刑事指控，但他仍可能面臨法律後果。死者的家人可能會提起民事訴訟，將鮑德溫、這部電影的製作公司、道具師和其他製片人告上法庭。而民事訴訟中的損害賠償將包括死者本可以為其家人帶來，但現在已經失去的所有未來利潤。而且因為死者的電影事業如此有前途，這可能會達到數百萬美元。而鑑於受害者目前正在成為一名明星，從她死亡對家人造成的損失的金額角度考慮，這將成為一件非常昂貴的民事訴訟。

此案的法律訴訟將不僅會影響鮑德溫和製片商，還將影響未來工作場所安全和危害法律規定的變化。

鄭博仁表示，無論是在好萊塢內部還是在更廣泛的法律法規中，該案將影響未來安全政策的擴展和強化。