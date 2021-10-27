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洛城高中廁所 多名男生性侵女生

洛杉磯訊
這所位於南羅伯遜大道 2900 街區的學校。（谷歌街景）
這所位於南羅伯遜大道 2900 街區的學校。（谷歌街景）

洛杉磯警察局26日正在繼續調查一起涉嫌在洛杉磯漢密爾頓高中男廁所，對一名女學生進行性侵犯的案件，其中可能涉及幾名男學生。

據城市新聞社（CNS）報導，幾名學生告訴記者，這次襲擊是因為在社交媒體上發布的視頻而曝光。

洛杉磯聯合學區發表聲明說，「在洛杉磯聯合學區，我們學生和教職員工的福祉和安全至關重要。本周早些時候，漢密爾頓高中校園發生一起聲稱的事件，可能涉及在男廁的幾名學生。學校管理部門立即主動開始與洛杉磯警察局，和洛杉磯聯合學區警察協調調查此問題。我們的學校危機小組也已啟動，學生有機會與輔導員談論他們的擔憂」。

聲明還說，「在這一點上，目前是警方正在進行調查。因此，我們無法進一步發表評論，以免干擾警方調查，以及尊重學生的隱私權。在洛杉磯聯合學區，我們非常重視所有學生事務，並維護我們學校社區所有人的隱私和機密」。

學校校長Jennifer Baxter據悉通過語音郵件通知家長關於攻擊事件，重申已向學生提供諮詢服務。她說，警方正在調查中。

這所位於南羅伯遜大道 2900 街區學校的學生告訴記者，該視頻顯示幾名男學生在廁所裡圍著一名女學生進行性侵。據信該襲擊發生在上周。福斯新聞（Fox11）報導稱，這所高中已經聘請了兩名額外的安全助理，並允許學生在聲稱的襲擊事件發生後，兩人一組去洗手間。

洛杉磯 學區 警察

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