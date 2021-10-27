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饒影凡50歲生日要辦籌款晚宴 為主計長競選造勢

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市市長饒影凡 (Yvonne Yiu)將競選加州主計長。（本報檔案照）
蒙特利公園市市長饒影凡 (Yvonne Yiu)將競選加州主計長。（本報檔案照）

蒙特利公園市市長饒影凡 (Yvonne Yiu)將於50歲生日之際舉辦籌款晚宴，為明年加州主計長（state controller）的競選造勢；籌款晚宴訂11月7日晚6時在羅斯密市海珍大酒樓888（888 Seafood Restaurant）舉行。贊助有四等，分別有個人188元，珍珠級十人一桌2500元，翡翠級十人一桌5000元，鑽石級十人一桌8100元。

想要參加贊助的民眾可在 https://bit.ly/yvonne_50th 捐款，除了以上幾種贊助，任何金額都歡迎。

饒影凡是香港移民，競選加州主計長的口號為：「移動資金，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)，即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多。

饒影凡擁有逾25年的財務管理、顧問及證券法經驗，她曾任職嘉信理財（Charles Schwab）、花旗銀行（CitiBank）的金融顧問，億創理財（E*Trade）的分部經理。她在擔任美林證券區域銷售經理副總裁（Merrill Lynch　的VP regional sales manager）時，管理五間分行，53位國際投資顧問，及超過40億元資產 。

加州 證券 投資

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