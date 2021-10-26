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躲警追逐 SUV撞進萬聖節商店釀1死5傷

范奈斯訊
范奈斯一男子駕車撞入一間商店。（KTLA）
范奈斯一男子駕車撞入一間商店。（KTLA）

洛杉磯市范奈斯（Van Nuys）24日晚間一輛SUV撞入商舖，導致一人死亡、多人受傷，18歲的肇事司機Luis Carrillo-Castaneda25日被捕。

根據洛杉磯消防局發言人Margaret Stewart，事故發生在24日晚8時5分，地點是7600 Woodley Ave和Saticoy大街交口。涉案者在逃避警察追捕的過程中，撞入一間萬聖節商店，造成一名女子死亡，至少五人受傷。

事故中的死者為20幾歲的女子，身分信息有待進一步發布。但也有媒體報導死者是40多歲的女士，是伍蘭岡（Woodland Hills）居民。另外五位受傷人員暫無生命危險，受傷人員的身分信息也未公布。

根據NBC4報導，這名被捕的司機Luis Carrillo-Castaneda，當時與其他幾輛車佔領了附近一個路口，做轉圈的車技表演。後來在洛杉磯警方直升機的追捕過程中，高速撞進一個建築物內。警方稱Luis Carrillo-Castaneda此前也曾因車禍被捕過，不排除這次事故是他在嗑藥狀態下發生。

警方表示，當時這輛SUV速度極快，以致留下了200呎的煞車痕，並且從建築衝出來後還有75呎的煞車痕。

洛杉磯消防局正在對被撞建築做安全評估。該建築是萬聖節快閃店，當時裡面正在舉辦派對。

有線索的民眾可向洛杉磯市警局提供線索，可致電警探Barragan：818-6448028，或警探Davis：818-6448032。

洛杉磯 萬聖節 SUV

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