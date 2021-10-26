開車撞遊行隊伍 華男判囚1年又1天

黃俊仁（Benjamin Jong Ren Hung， 音譯）。（聯邦中區法院）

去年5月在巴沙迪那市（Pasadena）開車衝撞「黑人的命也是命」示威遊行隊伍的華裔黃俊仁（Benjamin Jong Ren Hung， 音譯），25日被判處一年零一天監禁。

據聯邦檢察官 辦公室的說法，29歲的黃俊仁還被命令進行120天的社區服務，並支付一萬元的罰款。黃俊仁在5月對11項重罪指控認罪，包括串謀、跨州運輸和接收槍枝、在購買槍枝時做出虛假陳述，以及持有未登記槍枝。

黃俊仁承認參與一項多年的陰謀，向俄勒岡州的槍枝經銷商做出虛假陳述，並將武器非法運送到加州 。他向俄勒岡州的一名同謀提供現金，為他購買槍，但同謀謊稱自己是真正的買家。檢察官說，同謀隨後將槍枝交給了加州的黃俊仁。

黃俊仁還承認，他參與獲取武器和逃避加州槍枝登記法的謀劃。他進一步承認非法擁有三支未註冊的短管半自動步槍，當局於去年9月從他位於北加州Lodi市的家中查獲這些步槍。黃俊仁是聖瑪利諾市（San Marino）居民，早年來自台灣。

警方從Lodi葡萄園搜出的大量武器裝備。（聯邦中區法院）

在他的認罪協議中，黃俊仁承認非法攜帶他的一把格洛克26九毫米手槍，在去年5月31日去了巴市老城舉行的一次示威活動。當時正有一群民眾在抗議弗洛伊德案。檢察官說，黃俊仁開著一輛定製的道奇皮卡，車牌是「WAR R1G」，加速駛向抗議發生的十字路口，按響了安裝在卡車上的長笛喇叭。當他開車經過示威者時，黃俊仁使皮卡排放了大量廢氣，這種駕駛方式有時被稱為「滾煤」。皮卡向抗議者加速駛去時，抗議者四散開來，沒有人員傷亡報告。

檢方稱黃俊仁利用家中在北加州Lodi市的葡萄園，當做戰術訓練營（tactical training camp）和射擊場，以「為社會動盪做準備。」洪俊仁和其團隊，經常商量囤積武器來為內戰做準備。他們在今年3月新冠肺炎疫情 嚴重時討論最多，當時極右勢力開始宣傳新冠疫情是場騙局的觀念。