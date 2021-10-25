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出生拍片世家 華裔導演沈騫新作 Grab & Go獲青睞

記者謝雨珊／洛杉磯報導
新銳華裔女導演沈騫的工作照。（沈騫提供）
新銳華裔女導演沈騫的工作照。（沈騫提供）

「我出生在拍片世家，從小拍片就是我的夢想。」新銳華裔女導演沈騫（Tsyen Shen）為了拓展視野，大學畢業後從中國赴紐約讀書，研習西方的藝術設計觀及不同的拍片手法。沈騫畢業後參與過多部知名電視劇擔任攝影助理，近期自編自導了第一部作品《Grab & Go》，獨特風格受到多部電影節的青睞。

來自中國 爸爸、媽媽、祖母都是導演

沈騫的父母都是中國導演，父親為紀錄片導演，母親是電視劇導演，連祖母也是導演。在家人的耳濡目染下，沈騫也藏不住對拍片的喜愛，從小就立志成為一名導演。「不管走多少彎路，都得靠自己學」，沈騫認為出國增廣見聞能增加對拍片的知識與熱情，20多歲年那年赴紐約就讀視覺藝術學院（School of Visual Arts）。

在紐約就學過程中，經常參與學生的拍片作品，期間也曾到洛杉磯拍過短片。沈騫說，畢業後開始擔綱攝影助理，從中學到很多鏡頭掌握的拍片細節及影視文化，因為這是一個與攝影組、演員、導演組合作非常密切的角色。該職位可學到各大導演如何走位、如何運用鏡頭，也可從旁觀察演員如何相互交流等，能夠讓她更進一步實現「導演夢」。

新銳華裔女導演沈騫赴美實現「導演夢」。（沈騫提供）
新銳華裔女導演沈騫赴美實現「導演夢」。（沈騫提供）

來美圓夢 參加Netflix多部劇集製作

沈騫所參與的電視影集都是相當有知名度的影集，像是Netflix的黑色喜劇劇集《俄羅斯娃娃：派對迴旋（Russian Doll）》、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez)、吳恬敏 (Constance Wu) 等知名演員演出的電影《舞孃騙很大（Hustlers）》等。

沈騫在擔任攝影助理的同時，也在邊寫劇本及發想《Grab & Go》作品，該電影以她在便利商店打工的故事為靈感，自導自演了一部關於華裔留學生在打工時期每日的所見所聞，並以幽默喜劇方式呈現，花了四年完成。

該作品於2020年、2021年被不少電影節選中播放，電影節包括New Faces New Voices電影節、Manhattanhenge電影節、及Super Duper Diversity電影節。她說，《Grab & Go》也受到影視製片人青睞，詢問故事發展性及未來可朔性。

隻身在異鄉嘗試圓夢不容易，但沈騫不放棄夢想，願意一步一腳印從基層做起，慢慢完成她夢寐以求的導演夢。這股毅力及不屈不撓的精神相當鼓舞人心。

沈騫在疫情期間積極完成她的第一部作品《Grab & Go》。（沈騫提供）
沈騫在疫情期間積極完成她的第一部作品《Grab & Go》。（沈騫提供）

導演 電影 攝影

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