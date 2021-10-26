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迪士尼樂園門票價格上漲 單日最高164元

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
迪士尼樂園門票價格上漲，單日最高票價164元。（本報檔案照）
迪士尼樂園門票價格上漲，單日最高票價164元。（本報檔案照）

物價上漲，連「地球上最快樂的地方」迪士尼樂園門票價格也跟著上漲。迪士尼樂園25日（周一）提高單日門票價格，並擴大了其分級定價的門票系統，最高票價達到164元一張。

雖然最便宜的單日票價仍為104美元，但迪士尼將其他級別的費用都增加了五至十元，還擴展了新的第六層級別，新級別要求在一年中需求最大的日子（包括特定假期）進行一日遊的費用為164元。

迪士尼 2016年首次引入分層系統，以應對不斷增長的遊客規模以及需求。一般來說，遊客在高峰期（例如周末、假期和夏季）遊玩需支付更多費用，也就是說，如果想在接下來的聖誕節、新年入園遊玩，將比平時花費更多錢。但在遊客較少的日子，例如非夏季、周間的工作日入園門票則相對較低。

停車費也在上漲，標準的每日停車費從之前的25元漲到現在的30元，酒店的自助停車費用從25元漲到40 元。所有票價均於周一生效。

雖然迪士尼樂園通常每年提高一次門票價格，但此次是自新冠疫情迫使主題公園關閉一年以來的首次上漲，上一次提高價格是在2020年2月，大約是疫情關閉前的一個月。從那以後，迪士尼取消了遊客的年票，取而代之的是新的魔術鑰匙計劃。

一些迪士尼樂園博主抱怨價格上漲，並指出由於疫情，許多景點已關閉。迪士尼樂園管理者表示，將繼續推出更多由於疫情關閉的景點，例如有軌電車、聖誕奇幻遊行、鬼屋假日和其他假日主題景點。

迪士尼 樂園 疫情

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