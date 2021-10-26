紀念台灣光復76周年 洛城僑界祈祝和平

僑學界多個組織及民選官員在蒙特利公園市舉辦祈福鮮花儀式。（本報記者／攝影）

為了慶祝中華民國110年雙十國慶暨紀念台灣 光復76週年，三民主義建設台澎金馬成果，僑學界多個組織及民選官員，25日在蒙特利公園市（Monterey Park）市府廣場紀念碑前舉辦鮮花祈福儀式。

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當天下著濛濛小雨，蒙市城中商會會長陳貴東解釋本次活動宗旨。他說，一是向世界各國領袖傳達訊息，國與國的交往需要以王道文化做為執政的哲學基礎，而不是訴諸武力霸權。他說做人要永遠秉着一顆感恩的心。其二是祈福兩岸和平互助互信各求發展。其三是祈福世界人類過著和平幸福繁榮安居樂業的生活。其四是提倡互信互助共存共榮，是人類進步的原動力。

台灣會館董事長陳柏宇認同陳貴東的理念。他說，世界需要和平，兩岸更需要和平。中華民國台灣是一個民主自由人權法治的國家，台灣民主自由人權法治的制度實施經驗，可以作為大陸政府施政的參考及學習的地方。

當天致詞嘉賓還有蒙市市長饒影凡、前市長林達堅，以及台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐等。參與舉辦紀念活動的組織有台灣旅美鄉親聯誼會，洛杉磯三民主義大同盟，加州 台灣同鄉聯誼會，南加 州中國文化大學校友會，印太研究中心，蒙市城中商會，中華旗隊，榮光聯誼會，中華民國退伍軍人協會南加州分會，美西華人學會等。

儀式的最後，大家在榮光會沈露莤會長及退休教授廖茂俊帶領下，齊唱「台灣光復紀念歌」和「感恩的心」。

陳貴東說，本次活動是社區僑胞自動自發出錢出力秉著熱愛台灣，支持擁護中華民國憲法體制而舉辦的，感恩各社團和與會者的努力，讓活動圓滿舉辦。