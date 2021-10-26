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洛城新語／海關真成了華生入境關卡？

洛城新語

後疫情時代，美國各大學恢復面對面授課，已被隔絕美國境外一年多的國際學生，紛紛重辦簽證，重進美國接受教育。但是在美中關係並不友善的此刻，中國學生入境反而成了嚴酷的身家調查。

根據中國駐洛杉磯總領事館的通報，特別呼籲中國留學生在進入洛杉磯海關時，要特別注意自己的言行，因為已有多名留學生受到威脅恐嚇，被迫遣返。這則風險提醒特別提到，美國海關會反覆盤查求學目的、過往學業成績、是否曾經就業、是否受過紀律處分、是否曾經剽竊實驗室數據等。可說對來美的留學生充滿懷疑，以有色眼光檢視是否可能盜取美國的最新科技，或智慧財產。

根據川普政府當時制定的政策，對於中國留學生要特別防範國防科技或尖端智慧財產權外流，導致對中國留學生入出境管制產生極大變化，舉凡與中國軍方有合作的大學，入境美國都列入黑名單，與軍方牽扯上關係的留學生也在管制之列。再加上留學生入境如果非以受教育為目的，涉及兼職工作，或者虛掛學校，都在簽證或海關入境時被嚴格擋關。

美國海關官員有了這道「御令」，剎時間對於中國留學生入境，盤問嚴查程度常令當事人意外，如果應對不當，態度倨傲，盛氣凌人，有可能無法入境，當場遣返。已傳出的例子包括，手機內有兼職打工的信息、有穿著軍服的留影、有不該有的科技數據等等，都可被解釋為違反留學的本意，或有軍方背景、或有竊取國防科技的企圖，立即擋關不許入境，也怨不得人。

最近洛杉磯海關傳出的一個例子，很值得留學生注意，就是一位持有綠卡的中國留學生，在洛杉磯入境時，遭盤查並請進小黑屋，最終竟被戴上手銬腳鐐，遣送回國。

以一位有合法居留身分的留學生，竟然視同刑犯，盤問數十小時還是無法入境，說明了海關關員對入境擁有生殺大權，他的自由心證主觀判斷，決定了一個學生來美的去與留；顯示留學生入境時，如未能充分配合，還想我行我素，下場並不樂觀。

這個極端的例子，律師雖然解釋，或許是當事人言行未節制，有情緒不穩，或是可能發生衝突，才會有上手銬戴腳鐐的防制舉措，如果真正配合，自當不會有此不必要動作。但也間接提醒所有留學生出入海關時，合理的應對，理性的溝通非常重要，也才能維護自己的權益。

留學生如果真是以求取更高學識為目的，入境盤問時，清晰表達原委，提示有力證明，即使在人屋簷下焉能不低頭，但是自己只要行得正，那怕再多或再尖銳的盤查，都不會成為阻絕入境的理由。想想每年數十萬的中國留學生入境，被遣返的畢竟仍是極少數，就可理解某些個案確屬特例。

就事論事，美國海關固然本身就是個關卡，但是真金不怕火煉，真正要來美國讀書，留學生只要有充分準備，應對得當，理由充分，美國還是有很大空間容納留學生。

中國留學生 美國 洛杉磯

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