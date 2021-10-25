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南加電話626等區須撥10碼 即起加上區號才能接通

本報記者╱洛杉磯報導
南加多個電話區號24日起須撥十個數字才能打通。（unsplash.com）
南加多個電話區號24日起須撥十個數字才能打通。（unsplash.com）

10月24日開始，南加州區域電話號碼是562、626、949和951的居民，在撥打電話時都需要先撥區號，也就是他們即使是打電話給相同區號的人，前面一樣要先撥區號，即要撥「十個數字」（10-digit dialing），電話才能夠接通。

有些地方並要求在撥三位數的區號前先撥1，尤其是用那些固定電話或有線電話撥號的人。至於大多數的手機，都已經在區號前自動加1了。

根據聯邦通訊委員會，所謂的「十個數字撥號」的轉變，發生在全美35 個州和一個屬地的 82個區號。這些區域允許電話號碼以「988」作為前三個數字。然而，「988」也是官方計畫使用的號碼，國家預防自殺生命線（National Suicide Prevention Lifeline）於2022年7月16日開始，將988作為新的全國性三位數電話號碼，因此這些區域過渡到「十個數字撥號」是必要的，以方便使用該預防自殺的新系統。

聯邦通訊委員會指出，轉換不會影響任何人當前的電話號碼。受到影響的562區號， 包括長堤、喜瑞都等地； 626涵蓋華人聚居的聖蓋博谷，包括亞凱迪亞、艾爾蒙地等；949包括橙縣南部的大部分地區；951包括河濱縣和聖伯納汀諾縣部分地區。

 

亞凱迪亞 加州 長堤

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