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被控謀殺失蹤菲裔妻 屍體沒找到 男子不認罪

本報記者╱聖地牙哥報導
九個月前失蹤後下落不明的菲律賓裔妻子。（聖地牙哥縣檢察長辦公室）
九個月前失蹤後下落不明的菲律賓裔妻子。（聖地牙哥縣檢察長辦公室）

聖地牙哥縣丘拉維斯塔（Chula Vista）市一名菲律賓裔婦女「梅·米勒特」（May “Maya” Millete），九個月前失蹤後下落不明。她40歲的先生拉里米勒特 (Larry Millete)已於10月19日(周二)以謀殺妻子的罪名被逮捕，並於21日在丘拉維斯塔法院過堂，唯他對殺妻指控表示不認罪（pleaded not guilty）。

有關拉里米勒特是否應在設定保釋金下被釋放的聽證會，訂11月4日舉行。

梅米勒特是三個小孩子的媽，失蹤時39歲，失蹤前她正與先生在鬧離婚。聖地牙哥縣檢察長斯蒂芬（Summer Stephan）  日前在丘拉維斯塔市舉行的記者會上說，儘管梅米勒特尚未被找到，她的屍體也沒有被發現，但案件中的證據「指向一個方向，梅是被謀殺了」。

拉里米勒特21日除了不承認謀殺罪的指控之外，對非法持有攻擊性武器的重罪指控也表示不認罪。如果他的控罪全部成立，他可能會被判至少入獄25年至終身監禁。

在拉里米勒特21日出庭時，丘拉維斯塔法院法官 Maryann D'Addezio 下令他不得保釋繼續入獄。法官還發布命令，要求他交出任何武器，並遠離三個孩子。

警方和檢察官認為，拉里米勒特在今年1月7 日或前後殺死了他的妻子。那是調查人員發現其妻與其他人交流證據的最後一天。她的最後一個電話是打給她的離婚律師，她最後的書面信息是給她的家人。

調查人員稱，海軍合同專家梅米勒特準備與相戀 20 年的丈夫分手，但先生不願意。調查人員聲稱，拉里米勒特曾求助於所謂「施法者」的在線公司，也就是他付錢給他們施法，目的是讓妻子留在婚姻中。

根據法庭文件，拉里米勒特在今年1月7日知道他的妻子準備提出離婚，他向施法者發送了信息：「我認為她想讓我快點崩潰；我的身體在顫抖，真的要崩潰了」。

在文件中，偵探傑西維森特寫道，梅米勒特的手機在1月8日凌晨 1時25分左右關機。幾個小時後，就在早上 6 時之前，監控視頻顯示拉里米勒特將他的雷克薩斯 SUV 倒車到他與妻子和孩子合用的家中車庫，但汽車後部的情況攝像頭無法看到。大約 45 分鐘後，他帶著四歲的兒子開車離開，直到11個多小時後，他才回家。根據偵探維森特的聲明，他的手機一直處於關機狀態。調查人員無法解釋拉里米勒特那時的下落。

加州法律允許檢察官在受害者屍體未被發現的情況下，以謀殺罪起訴某人。聖地牙哥縣檢察長斯蒂芬日前表示，一個人失踪並且沒有生命證據的事實，是犯罪和謀殺的間接證據。

拉里米勒特的律師 Bonita Martinez 則將她的客戶描述為「一個好人」。她本週早些時候表示，她對她的客戶被捕感到驚訝，因為沒有屍體，只能「猜測」發生了犯罪。她還說，沒有證據表明「有任何形式的暴力」。

聖地牙哥 手機 檢察官

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