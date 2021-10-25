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如何防震? 下載預警App 準備地震包 記住3步驟

編譯組／綜合報導
California ShakeOut防震演練。（ Great California ShakeOut／YouTube）
California ShakeOut防震演練。（ Great California ShakeOut／YouTube）

加州21日進行California ShakeOut防震演練，全州居民都收到強震簡訊，有些地方還鳴起警報，但是因為是演練，因此做錯了也沒關係，但是萬一真的碰到強震該如何保命？

首先做好準備。例如先上一些線上防震課程，讓自己知道「地震包」該準備甚麼東西，例如救急的食物與飲水，碰到強震該如何保護自己與家人，另外還能學到防災準備金的小貼士，特別是地震險該怎麼保。

接著是確定手機已經裝好地震通報App，除了官方的MyShake，還有Red Cross、LastQuake、Earthquake+等等可選。另外，老舊房舍應該注意防震增建的功能是否正常，地基抬高或磚塊煙囪部分要更小心。住在濱海地區的人則要留心海嘯。事先和鄰居商量災後互助備案也是個不錯的辦法。

震中防護，特別是Drop、Cover、Hold on三步驟。Drop（伏地）是躲到堅固物體下，類似厚實餐桌；Cover（遮蔽）是確保頭部、頸部防護足夠；Hold on（抓穩）則是直到確定地震過去了才離開掩蔽物。另外也不要試圖逃到屋外，不要站在門中間。

此外，如何教小孩避震知識也很重要，可以參考各大媒體或社團的貼文；另外身障者在地震中也需要特別協助，需要者可以先研究如何保護；家裡有寵物的也需額外準備；地震包應備物品的相關資訊都可上https://www.ready.gov/earthquakes查閱。

 

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