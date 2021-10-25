柑縣台美商會 介紹穏定收益投資

加州柑縣台美商會線上經貿講座。（橙僑提供）

加州柑縣台美商會為協助僑台商拓展商機，幫助僑民做好財務規劃及資產保護，10月23日舉辦一場專業性經貿講座，邀請Scott Shpilberg及劉昇律師兩位投資 分析及法稅專家，說明美國 經濟的走勢以及在低利率 、高稅率環境下，投資政府公債(Municipal Bonds)可以獲得安全的收益，並能達到節稅的功能。

講座由柑縣台美商會名譽會長張欣珠，及活動召集人劉長慧理事共同主持。主講人Scott Shpilberg首先說明目前的銀行存款利率是歷史上低點，加上股票市場波動、稅率調升，如何管理現金流比以前更困難，而投資政府公債(Municipal Bonds)不僅有穏定的報酬率，同時具有免稅優惠，相對於一般的公司債券更為安全。

劉昇律師則從2022年稅法的可能變更，及美國最近經濟走勢來分析，引導大家在低利率的環境下，如何作好策略性的投資以及規劃退休生活，並以多元佈局才能降低投資風險。

柑縣台美商會會長楊博盛表示將辧理各種講座及公益活動來服務僑胞。當天柑縣台美商會名譽會長沈柏文、柑縣台美商會青商部會長官振洋、僑務諮詢委員傅家康、呂耀勳等約50位僑領及僑胞線上參加這次經貿投資講座。