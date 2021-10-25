以紅之名 一個年輕生命結束 喚醒另一個新生

華裔少年主演電影《以紅之名》劇照。（創作團隊提供）

電影 敘述了兩名華裔女孩Wendy和Zoe的友誼，她們從小在美國 一起長大、學習，但兩人性格迥異。 Zoe是一個非常有天分的孩子，從小就表現出非凡的藝術天賦，但她性格叛逆，不願學習，經常逃課，從來不知道自己的人生目標在哪裡；Wendy則是所有人眼中的好孩子、好學生，她努力勤奮，與人和善相處。

影音來源：製片方提供 ╱記者邵敏後製

儘管性格天差地別，Wendy和Zoe卻一直是最要好的朋友，Wendy一直鼓勵Zoe不要輕易放棄自己的天賦，要珍惜生命，精彩過一生，但Zoe從來不把朋友的話當一回事。

有一天兩人走在上課的路上，Wendy突然重重摔在地上，Zoe想帶她去醫院，但學校鈴聲已響，Wendy堅持讓Zoe去上課，不要耽誤上學，不要把去醫院當作逃學的又一個藉口。誰也沒有想到，這個場景是兩人最後一次對話，Wendy很快被確診是癌症 晚期，並不久辭世。

唯一好友的突然死亡，讓Zoe遭受重大打擊，她這才真正意識到自己一直在浪費可貴的生命，Wendy從小的鼓勵也被自己當作耳邊風。從那一刻開始，Zoe發生很大的轉變，她開始認真讀書，與同學友好相處，她不想再辜負好友生前的期望，不再浪費時間和天賦，她想替自己和Wendy好好珍惜這一生。

影片最後的鏡頭，兩個快樂的女孩從山坡上跑下來，就像Wendy從來沒有離開一樣。Zoe畫了一幅畫，將兩人的友誼永遠定格在畫中和記憶中。《以紅之名》(The Color of Red) ，紅色是鮮血的顏色，是生命最熱烈的顏色，當Wendy年輕生命結束的時候，也喚醒了好友的新生，生命從未停止，以不同方式延續。