聯合健康保險 有國粵語客服

聯合健康保險23日在銀髮樂齡生活展中設置的展位。（記者邵敏／攝影）

聯合健康保險（UnitedHealthcare)執照經紀陳厚吟（Erin Houying Chen ），23日（周六）下午在世報舉辦的銀髮樂齡生活展中主講「清楚瞭解聯邦醫療保險 」，為長者詳細說明聯邦醫療保險的各種問題。

講座中，陳厚吟解釋如何參加註冊傳統聯邦醫療保險，她還介紹有兩種方式可取得額外承保，其中由私營公司提供的醫療保險優勢（Medicare Advantage）計劃有年度自付額上限，且有各種額外福利 ，如眼睛、牙科護理、助聽器、針灸整椎，以及非處方用藥福利等。

聯合健康保險在天普市、韓國城、橙縣的Buena Park都設有亞裔資訊中心，其客戶服務專員可以國、粵、英語講解健康福利。該中心與社區各界合作，服務洛縣亞裔紅藍卡 受益人及會員，幫助改善紅藍卡受益人和廣大社區民眾的健康狀況。

聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) 旗下企業之一，提供完善的聯邦醫療保險受益人全方位健康福利計劃，與全國超過130萬名醫生和專業護理人員、6000家醫院和其他護理設施直接簽約，致力將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者健康保健需求。