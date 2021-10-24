我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

聯合健康保險 有國粵語客服

記者邵敏／艾爾蒙地報導
聯合健康保險23日在銀髮樂齡生活展中設置的展位。（記者邵敏／攝影）
聯合健康保險23日在銀髮樂齡生活展中設置的展位。（記者邵敏／攝影）

聯合健康保險（UnitedHealthcare)執照經紀陳厚吟（Erin Houying Chen ），23日（周六）下午在世報舉辦的銀髮樂齡生活展中主講「清楚瞭解聯邦醫療保險」，為長者詳細說明聯邦醫療保險的各種問題。

講座中，陳厚吟解釋如何參加註冊傳統聯邦醫療保險，她還介紹有兩種方式可取得額外承保，其中由私營公司提供的醫療保險優勢（Medicare Advantage）計劃有年度自付額上限，且有各種額外福利，如眼睛、牙科護理、助聽器、針灸整椎，以及非處方用藥福利等。

聯合健康保險在天普市、韓國城、橙縣的Buena Park都設有亞裔資訊中心，其客戶服務專員可以國、粵、英語講解健康福利。該中心與社區各界合作，服務洛縣亞裔紅藍卡受益人及會員，幫助改善紅藍卡受益人和廣大社區民眾的健康狀況。

聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) 旗下企業之一，提供完善的聯邦醫療保險受益人全方位健康福利計劃，與全國超過130萬名醫生和專業護理人員、6000家醫院和其他護理設施直接簽約，致力將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者健康保健需求。

聯合健康保險執照經紀陳厚吟主講「清楚瞭解聯邦醫療保險」。（記者邵敏／攝影）
聯合健康保險執照經紀陳厚吟主講「清楚瞭解聯邦醫療保險」。（記者邵敏／攝影）

聯邦醫療保險 福利 紅藍卡

上一則

1場派對後 6人遭性侵…南加大兄弟會主席涉嫌

下一則

SCAN健保B計劃 每月現金回饋125元

延伸閱讀

SCAN健保計劃福利多 B計劃每月現金回饋$125

SCAN健保計劃福利多 B計劃每月現金回饋$125
佳信健保服務黎淑妍 暢談耆英健保面面觀

佳信健保服務黎淑妍 暢談耆英健保面面觀
聯合健康保險幫助長輩：清楚瞭解聯邦醫療保險

聯合健康保險幫助長輩：清楚瞭解聯邦醫療保險
聯合健康保險 2022 聯邦醫療保險計劃

聯合健康保險 2022 聯邦醫療保險計劃
芝加哥中文學校推出周末粵語班，歡迎報名！

芝加哥中文學校推出周末粵語班，歡迎報名！

紅藍卡最新資訊 世報6場線上講座與長者分享

紅藍卡最新資訊 世報6場線上講座與長者分享

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」