SCAN健保B計劃 每月現金回饋125元

SCAN健保資深業務代表伍可欣指出，2022年SCAN健保計劃福利眾多。（記者邵敏／攝影）

2022年度參保已開始，如何選擇健康保險是一項重要決定，關係到自己的生活品質及預算。SCAN健保 資深業務代表伍可欣（Michelle Ng），23日下午在世報舉辦的銀髮樂齡生活展中指出，2022年SCAN健保計劃福利 眾多，B計劃每月現金回饋高達$125。

伍可欣表示，民眾若正在尋找真正瞭解自己需求的Medicare Advantage Plan，SCAN健保計劃隨時提供協助。民眾可能想要獲得處方藥承保，可在計劃的處方藥一覽表上尋找藥物，瞭解是否在承保範圍內，以及共付額是多少。 SCAN為許多計劃提供共付額為$0的第1級和第2級藥物。特殊需求健康計劃SCAN Balance (HMO SNP) 專為被診斷患有糖尿病的人士設計，並在某些地區以$0的共付額提供特定胰島素。

SCAN健保計劃遠超Original Medicare的福利，包括交通服務、牙科和視力護理、健身房會員資格、居家服務等。此外，2022年SCAN將提供更多福利，例如免費的FitBit和增強的技術福利，讓民眾繼續享有Medicare。

作為美國最大的非營利性Medicare Advantage計劃之一，SCAN健保計劃超過43年來致力於保持老年人的健康和獨立，並為實現這一目標而設計了各種福利和服務。