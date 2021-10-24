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阿罕布拉學區鄉村博覽會 特殊幼童開心玩

記者丁曙／阿罕布拉報導
Moor Field早期教育中心博覽會，教師Cheyenne Elizondo(左起)、Katey Huynh、Alhambra教師協會主席Tammy Scorcia、教育總監Denise Jaramillo，幫助學齡前兒童繪畫和玩耍。(AUSD)
Moor Field早期教育中心博覽會，教師Cheyenne Elizondo(左起)、Katey Huynh、Alhambra教師協會主席Tammy Scorcia、教育總監Denise Jaramillo，幫助學齡前兒童繪畫和玩耍。(AUSD)

阿罕布拉學區（AUSD ）的Moor Field早期學習中心（Early Learning Center），本周舉辦了一個小型的甜蜜的鄉村博覽會（County Fair Day），面向有特殊需要的三至五歲兒童，打造秋季自然生態和關愛環境。

當日，Moor Field 的學童們身著花格子襯衫和牛仔褲，體驗一個小型的鄉村博覽會。現場有音樂、氣球和旗幟，歡迎孩子們來騎小馬、參加學生藝術展，小動物園裡有豬、雞、鴨、羊和南瓜，還有過山車、裝飾過的野餐桌和雪錐。這些孩子們很喜歡現場新鮮有趣的遊戲，例如，迷你保齡球、過山車、水盆撈小鴨、耙樹葉、數鴨子等，可為殘障兒童留下美好回憶，以及激發學習興趣。孩子們來到現場，學習和參與有趣的戶外節目時，都感到快樂和流露出微笑。他們的家庭希望透過這項活動，幫助有特殊需求的學童健康成長。

Moor Field早期教育中心老師、家長和小朋友玩數鴨子遊戲。(AUSD)
Moor Field早期教育中心老師、家長和小朋友玩數鴨子遊戲。(AUSD)

阿罕布拉學區教育總監 Denise Jaramillo 博士說，在Moor Field早期學習中心受教育的孩子們，以及老師、父母和管理人員，組成了一個敬業的小分隊，使打造關愛環境成為可能。25年來，他們共同努力為有特殊需要的學齡前兒童，提供了協調一致的連續護理。

Moor Field早期學習中心在助理校長Jessica Castillo 博士的領導下，努力為有特殊需要的兒童打造關愛的環境。Castillo介紹，Moor Field 早期教育中心是一所特殊需要的幼兒園，在過去25年裡一直服務於阿罕布拉學區。該中心的使命是支持學生的特定需求，為他們進入小學做好準備，並為他們提供一條通往獨立和成功的道路。

Moor Field 早期學習中心提供多種服務，幫助孩子們的學習和健康成長，包括語言治療、適應性體育教育、職業治療、物理治療和聽力服務。

教育總監 阿罕布拉 學區

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