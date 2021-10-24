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1場派對後 6人遭性侵…南加大兄弟會主席涉嫌

【洛杉磯訊】
南加州大學（USC）Sigma Nu兄弟會。（谷歌地圖）
南加州大學（USC）Sigma Nu兄弟會。（谷歌地圖）

洛杉磯市警方23日證實，南加州大學（USC）Sigma Nu兄弟會主席Ryan Schiffilea，是近期兄弟會性侵案的嫌疑人，但尚未拘捕。

根據城市新聞社，洛杉磯市警局警員Rosario Cervantes說，「Ryan Schiffilea是嫌疑人但未被拘捕，該案還在調查當中。」

上個月在兄弟會舉辦的一場派對後，有六名學生向南加大公共安全部報告稱自己被下了藥。根據洛杉磯時報，南加大校長Carol Folt已下令其中一名涉案學生停學。Carol Folt在聲明中表示，「這樣的行為讓人難受，他們傷害了別人，與我們對社區的宗旨相悖。」「我們很抱歉這件事造成的傷害和痛苦。」

目前並不清楚Ryan Schiffilea是否就是那個被停學的學生。

有學生22日在Sigma Nu兄弟會房子外集會，一些學生在牆上塗上標語以抗議此次性侵案。一條標語寫著，「你們都是串通好的。」

目前該兄弟會已經被南加大勒令暫停一切活動、派對和社交聚會。南加州大學已經向洛市警局通報該案，並向Sigma Nu全國總部通報此事。

南加大 兄弟會 加州大學

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