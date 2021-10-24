為小企業與機場工程牽線 LAX秋季研討會徵承包商

洛杉磯世界機場 (LAWA) 22日宣布BuildLAX秋季研討會系列，以幫助小型和本地企業尋找和確保在洛杉磯國際機場 (LAX) 進行項目的承包機會。（LAX提供）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 22日宣布召開BuildLAX 秋季研討會系列，以幫助小型和本地企業尋找和確保在洛杉磯國際機場 (LAX) 進行項目的承包機會。BuildLAX旨在於幫助更多在建築行業擁有小型企業的洛杉磯人，尤其是來自LAX 周邊地區的人，成功找到與LAWA簽約合作的機會。

參與者將學習如何在洛杉磯國際機場識別和尋找新機會，管理項目財務，及與同行、主承包商和其他人建立關係。 BuildLAX 還幫助滿足LAWA對合格承包商的需求，幫助他們熟悉LAWA的承包程序，因為機場數十億元的修建工程仍在繼續，包括 LAX 陸側通道現代化計畫 (LAMP) 和其他項目。

這個秋季研討會系列將通過三場線上會議來進行，由於需求旺盛，現在建築和專業服務公司都可註冊參與。

研討會包括：10月26日（星期二），LAWA如何運作和即將到來的機會。11月16日（星期二）：業務發展營銷您的業務。12月 14日（星期二）：為您的項目融資 。

該計畫由LAWA與 Merriwether & Williams Insurance 合作推出。有興趣的企業可註冊BuildLAX ，地址是https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcOivpj8rHdyP4xItRE_a1n8v5WDP6s_4?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Press_Release%3a_BuildLAX_2021_Launch&utm_medium=email