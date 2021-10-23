線上時事論壇 吳黎耀華：美國十危機 華人宜警覺

南加州師大校友會時事論壇，吳黎耀華（右下三）主講「美國面臨的十大危機」，呼籲華人民眾驚覺。（視頻截圖）

南加州師大校友會基金會21日舉辦網上時事論壇，由董事長吳黎耀華主講「美國 面臨的十大危機」，內容包括新冠病疫、犯罪治安、邊境 入侵、經濟衰退、教育失敗、取消文化、選舉流弊、司法政治化、阿富汗撤軍潰敗、主流媒體虛偽。她痛批拜登 政府治國無方，亂象叢生，特別是治安敗壞和邊境難民，擔憂美國在某些方面已經落後於第三世界，華人民眾應當警覺。

吳黎耀華指出，來美國60多年，從未有現在如此的危機感。禍起新冠病毒，美國迄今已死亡72.4萬人，占人口1.61%，感染病率占人口13.47%，成為經濟危機主因，導致全國中小企業34%倒閉，其中舊金山更高達48%。

然而，禍不單行。去年警察誤殺罪犯佛洛伊德（George Floyd），直接導致「黑命貴」（BLM）運動，而拜登總統下跪、波洛西議長支持，又進一步助長了「黑命貴」的囂張氣焰，引發一連串暴力事件，致使2020年犯罪率大增30%。而某些政客居然還要削減警察經費，限制警察執法方式，導致全國大批警長退休或警員改行，因為幹不下去，又進一步惡化了治安。

她並指出，加州法紀鬆懈，議會自由派太多，州長紐森提前釋放8000多名罪犯，洛杉磯縣檢察長賈斯康對偷竊財物價值950元以下不起訴，變相縱容犯罪。同時，民主黨政府又對遊民採取過分的福利政策，使加州遊民越來越多，全國遊民約50萬，加州占了15萬，而洛杉磯又占了6萬。然而，遊民成分複雜，罪犯、毒犯皆有，他們進入社區，對治安和衛生都帶來很大影響。

吳黎耀華指出，除了內憂還有外患，也就是非法移民入侵引發邊境危機。拜登上任第一日簽署了十幾項法案，其中就有停止邊境築牆，導致中南美洲和世界其他地區有幾十萬非法移民試圖湧入美國，德州邊境就有2萬海地難民安營紮寨等待進入，上周有2000多非法青少年入境，政府輸送到各州安置，加重了美國納稅人的負擔。

針對當前供應鏈堵塞、物價上漲和今年通貨膨脹率5.4%，吳黎耀華認為是拜登政府濫發紓困金的惡果。她指出，領紓困金比打工掙錢還多，誰還願意幹活？因此，工廠和服務業勞力嚴重短缺，碼頭貨櫃堆積如山，而送貨的卡車司機和運力不足，致使供應鏈受阻。