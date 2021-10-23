林清吉父子 義務助僑教中心免稅

洛僑中心主任張皓鈞（中）20日聘任會計師林清吉（左）及林彥廷為該中心會計暨財稅顧問。（林清吉提供）

洛杉磯華僑文教服務中心張皓鈞主任20日代表中華民國僑務委員會，聘請林清吉及林彥廷父子檔會計師，擔任該僑教中心的會計暨財稅顧問。過往數十年，他們義務幫助該中心及其他僑教中心成功申請到商業個人財產稅（Business Personal Property Tax）和城市執照費（City License Fee）的免稅待遇，幫助台灣政府節省了一筆可觀的外事經費。

今年4月洛僑中心、橙縣華僑文教服務中心及北加州灣區 的文教中心，分別收到洛縣（LA）、橙縣（OC）和聖塔克拉拉縣（Santa Clara）估值官辦公室寄來的繳稅表格，徵收商業個人財產稅城市執照費。中華民國僑委會指示洛僑中心主任張皓鈞、橙僑中心主任蔣翼鵬及北加州灣區僑教中心主任閻樹榮，共同委託林清吉聯合會計師事務所承辦，向洛縣、橙縣及聖縣政府估值官辦公室，申請商業個人財產稅及城市執照稅的免稅專案，由林清吉和林彥廷會計師合作辦理。

經過幾個月的公文及面談程序，依據台灣關係法 的台美互惠條約，以及1993年林清吉申請免稅的判例，此次免稅申請案，近日獲得三地縣政府批准，授予永久免稅待遇。同時，灣區僑教中心也全數索回了過去幾年所繳納的商業個人財產稅及城市執照稅，幫助台灣政府長期節省了一大筆外事開支。

其實，林清吉和洛僑中心的緣分很深。早在1993年，時任僑二中心（洛僑中心前身）主任呂元榮（現任僑委會副委員長），委託林清吉辦理僑二中心的房地產 稅（Real Property Tax）減免方案。當時林清吉根據台灣關係法的台美互惠條文，向洛杉磯縣估值官辦公室提出申請。他偕同呂元榮多次前往洛杉磯縣府部門接洽，直至1995年終於得到洛縣政府批准，不僅免除了該中心當年及未來每年數萬元的房地產稅，並且討回了過去繳納的所有房地產稅款，幫助台灣政府節省了一筆外事經費。

此次專案的成功實例，成為台灣政府日後在美國置產辦公大樓申請免除房地產稅的重要依據，也是呂元榮任職僑二中心主任的政績，深受僑委會肯定。

林清吉表示，感謝張皓鈞、蔣翼鵬及閻樹榮三位主任的委託，及何世平先生的全力協助，使免稅申請專案圓滿達成，也是三位主任的工作績效。另一方面，林清吉及林彥廷義助中華民國僑委會，數十年來節省和退還了數額可觀的稅款繳回國庫，回饋台灣，深受肯定。