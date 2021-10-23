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UCLA中國學生會 前谷歌面試官授就業秘訣

本報訊
UCLA中國學生會求職講習會宣傳海報。（UCLA中國學生會）
UCLA中國學生會求職講習會宣傳海報。（UCLA中國學生會）

洛杉磯加州大學中國學生會（CSSAUCLA）上周舉辦兩場求職講習會（Career Fair），邀請到谷歌面試官現場介紹申請一線科技大公司的秘訣，幫助未來的畢業生掌握面試技巧，獲得心儀的工作職位。

該場講習會專為UCLA在校生準備。前谷歌資深工程師、面試官及南加大（USC）博士孫老師（Rick Sun）主講，他曾經輔導過很多中國留學生進入FLAG一線大公司。報名出席的前十人，獲得孫老師一對一的求職輔導，內容包括簡歷修改、模擬面試、求職課等福利。該場講習會在UCLA校園Haines Hall舉行。

每年春季或暑假都有許多大公司來到UCLA校園，招募畢業生和實習生，有很多面試機會。如何在將到來的就業博覽會上成功面試，找到喜歡的工作，是學子的夢想。近年，大科技公司因為H1-B政策好，薪資高，機會多，不限專業，已經成為留學生求職的目標。其中，谷歌（Google）、臉書（Face Book）、亞馬遜（Amazon）、領英（LinkedIn）等大科技公司，招募軟件工程師、商業策略師、數據分析師等職位，更是很多留學生求職的首選目標。

這次求職講習會上，孫老師特別為UCLA中國留學生們，準備了亞馬遜直推崗位的寶貴機會，親授《5000+留學生的上岸秘訣》，後疫情期科技公司招聘指南，2021求職趨勢有何變化，怎樣才能進入FLAG等科技大公司，以及詳解文商科秋季招聘攻略等，理工科、商科、文科等專業不限。很多同學帶上簡歷，來到現場模擬面試，接受簡歷點評與指導。

中國留學生 面試 UCLA

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