華埠大屠殺150周年 州府撥200萬建團結花園

華美博物館籌建中的團結花園地段。（主辦單位提供）

為紀念洛杉磯歷史上最黑暗的一頁 ─ 1871年華埠 大屠殺150周年，加州 眾議員卡瑞祐 (Wendy Carrillo)21日宣布，成功地向加州政府申請到200萬元專款，提供華美博物館 建造團結花園 (Unity Garden)，銘記歷史，警策未來。

今年是造成18人死亡的華埠大屠殺歷史悲劇150周年，死者中包括一名14歲兒童和一名白人男子。華美博物館籌建一座團結花園，座落於博物館旁地段，靠近當年案發地，作為受害者的永久紀念地。

華美博物館之友會董事會主席阮桂銘表示：「我們非常感謝眾議員卡瑞祐對社區的承諾，以及她明瞭將我們的歷史事件教育下一代的重要。」

卡瑞祐表示：「洛杉磯是一座擁有深厚和多元文化根源的城市，其悠久的歷史與種族主義、不平等與痛心事情交織在一起。但最重要的是要照亮我們城市的歷史，頌揚美國華人社區的勇氣和毅力。這個華埠大屠殺紀念碑早該建立，如今加州政府批准撥款，體現了反省歷史的價值觀。我希望藉此項目受到公眾重視，肯定先輩創造的歷史和奠基的城市，並且朝著光明的未來發展。」

1871年10月24日，在華人聚居處兩個敵對的團體發生槍戰，一名白人男子被流彈射殺。當晚，500名憤怒的暴徒衝到華埠縱火燒毀建築物，並爬上屋頂鑿洞，不分青紅皂白地向受害者開槍，迫使華裔男、女及兒童躲藏在家裡。所有金錢及貴重物品被搶走，其中一名暴徒將當時華埠唯一的醫生推上絞刑架，剁下他的手指搶鑽戒。

在暴力事件發生後，鮮少有人願意出庭指證犯案的暴徒，那些涉案者被起訴及定罪後不久被釋放。此外，1854 年加州一項法律 People v Hall，禁止亞裔在法庭上指證白人，卻允許白人對華人實施暴力而不必負任何刑責。

華美博物館籌建中的團結花園，除了紀念大屠殺受害者，並創造了一個和平與治癒的地方，將洛杉磯市不同族裔民眾凝聚在一起。