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南加慶華僑節 呼籲團結

本報記者／洛杉磯報導
南加州全僑慶祝中華民國110年第69屆「華僑節大會」，與會人員切蛋糕。（本報記者／攝影）
南加州全僑慶祝中華民國110年第69屆「華僑節大會」，與會人員切蛋糕。（本報記者／攝影）

加州全僑慶祝中華民國110年第69屆「華僑節大會」，21日在羅省中華會館舉行，大會呼籲海外僑胞繼續團結一心，追求民主、自由，開放多元的普世價值，讓中華民國發光發熱。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，與多位僑務委員、僑領出席了大會。

僑聯美西南辦事處主任文光華說，全僑來慶祝華僑節這個重要的歷史性的傳承活動，「我南加州在這20多年沒有中斷過，風雨無改，一路走來，始終如一，這是一種堅持，繼續傳承的精神。」

文光華介紹了「華僑節大會」的由來，69年前，中華民國「風雨飄搖之際」，當時僑務委員會委員長在台北華僑會館召開了全球一連七天的第一次全球僑務會議。當時包括海內外僑界共307位代表出席。當時的總統蔣中正親自與會，並指示應將每一年的10月21日訂為「華僑節」。並應該成立一個常設機構，以便將常聯繫海內外各僑團、僑領，也為了促進海外僑社的興盛，團結全球華僑力量，自此成立了中華民國華僑救國聯合總會（僑聯總會）。

為獲獎者頒獎。左起：中華民國駐洛杉磯經濟文化辦事處黃敏境處長，獲獎人吳宗錦，僑聯...
為獲獎者頒獎。左起：中華民國駐洛杉磯經濟文化辦事處黃敏境處長，獲獎人吳宗錦，僑聯美西南辦事處主任文光華，羅省中華會館主席廖美華。（本報記者／攝影）

羅省中華會館主席廖美華說，近幾年，「華僑節大會」每年10月21日都會在中華會館舉辦。大會主要是希望能延續團結海外僑胞，推動相關運動，支持中華民國政府。她希望這個活動每年都能延續下去。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長說，華僑節的宗旨是為了感念僑胞對中華民國的貢獻，海外僑胞對中華民國的發展有重要意義，在不同時代，僑胞有不同使命，希望南加州僑胞可以繼續堅持幫助中華民國推動僑務和外交，堅持自由民主，實現國父孫中山先生的理念。

出席當天大會的還有：洛杉磯文教中心主任張皓鈞、鄭心茹副主任，羅省中華會館監事長鄺松齡，副監事長蔡惠玲，泛美中華聯誼會執行長張自豪，僑務榮譽職代表暨僑務諮詢委員高啟正，台灣會館董事長暨僑務委員陳柏宇，世界越棉寮華人社團聯合總會諮詢主委梁永泰，亞利桑納州鳳凰城僑務諮詢委員高志中，韓華代表遲景林，美國越柬寮華人團體代表羅明，僑務委員溫玉玲，僑務委員趙韻梅，僑務委員于仁豪，蒙特利公園市市長饒影凡等。

當天大會還頒發「全球海外華文著述獎」，獲獎的有：文藝創作散文類獎由朱立立，吳宗錦和杜丹莉獲得，新聞寫作評論類獲獎的有吳宗錦，世界日報記者丁曙等人。

大會來賓合影。（本報記者／攝影）
大會來賓合影。（本報記者／攝影）

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