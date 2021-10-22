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華埠盛宴 體驗客家文化嚐美食

記者謝雨珊／華埠報導
洛僑中心主辦「客家文化美食」講座，21日吸引30多人參與。（記者謝雨珊／攝影）
洛僑中心主辦「客家文化美食」講座，21日吸引30多人參與。（記者謝雨珊／攝影）

客家人是台灣第二大族群，祖籍大多源自中國大陸廣東省粵東地區，少部分源自福建省。洛杉磯地區也有一些僑胞為客家人，而為了讓更多人瞭解客家文化，將其發揚光大，洛杉磯華僑文教服務中心邀請正港客家人僑務委員江瑞瀛，21日上午在華埠圖書館分享客家文化及美食

當天有30多人在現場想瞭解客家文化，並有機會吃到香味俱全的客家鹹豬肉、齊粑（客家麻糬）、客家湯圓及客家小炒，體驗客家文化美食，享受文化交流。洛杉磯僑教中心主任張皓鈞認為，客家人在台灣有很多，它所有的文化及傳統也值得傳承。

客家鹹豬肉具備客家美食傳統的「鹹、香、肥」。（記者謝雨珊／攝影）
客家鹹豬肉具備客家美食傳統的「鹹、香、肥」。（記者謝雨珊／攝影）

台灣的客家人大多聚集在桃竹苗地區，江瑞瀛的家鄉在台灣竹東，當地是全台最大的客家傳統市集。江瑞瀛表示，所聞所見的客家文化及傳統，都是自小和外婆相處得知。客家人勤儉持家，但又很好客。由於客家人居住在平原山區，文化美食也受其影響，尤其是美食都是以米飯及禽類為主，像是湯圓、粄條、齊粑、梅乾菜扣肉、客家紅槽肉等，追求原汁原味，「飯要有飯香，腸肉要有肉香」。

與會者現場品嚐客家美食「客家小炒」。（記者謝雨珊／攝影）
與會者現場品嚐客家美食「客家小炒」。（記者謝雨珊／攝影）

洛僑中心主辦「客家文化美食」講座，由百分之百的客家人江瑞瀛僑務委員主講。（記者謝...
洛僑中心主辦「客家文化美食」講座，由百分之百的客家人江瑞瀛僑務委員主講。（記者謝雨珊／攝影）

江瑞瀛提到，客家飲食一般而言，多以傳統的「鹹、香、肥」三個原則為特色。由於客家人拓墾的地方多是貧瘠荒涼的地區，為了生存，只有克勤克儉，堅忍奮鬥。因為生活不容易，常常看不見油水，體力勞動需要的熱量特別多，所以需要吃「肥」的東西。做辛苦的勞力工作，會流很多汗，需要大量鹽分補充，所以客家人特別需要「鹹」的食物。客家人喜歡吃「香」的東西，是因為香的東西耐飽。

正港客家人僑務委員江瑞瀛（右）攜多位世界華人工商企管婦女協會南加州分會的姐妹們，...
正港客家人僑務委員江瑞瀛（右）攜多位世界華人工商企管婦女協會南加州分會的姐妹們，現場製作客家美食供與會者品嚐。（記者謝雨珊／攝影）

另外，採茶也是客家文化的一種，最出名的莫過於客家擂茶，以擂茶待客是客家人的傳統禮節、客家花布像是油桐花、客家油傘等也都是客家文化的特色。

齊粑（客家麻糬）滾繞上花生粉及糖相當好吃。（記者謝雨珊／攝影）
齊粑（客家麻糬）滾繞上花生粉及糖相當好吃。（記者謝雨珊／攝影）

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