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銀髮樂齡展 500份禮包來就送

【洛杉磯訊】
世界日報將於10月23日（周六）早上10時到下午5時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉行銀髮樂齡生活展。
世界日報將於10月23日（周六）早上10時到下午5時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉行銀髮樂齡生活展。

世界日報將於10月23日（周六）早上10時到下午5時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉行銀髮樂齡生活展，現場精心安排多項與銀髮族健保及生活息息相關的講座，免費入場，免費停車。同時來就送500份禮包，上下午各送出250份；每一場講完並有抽獎，獎品豐富。

由於疫情之故，為了保護所有的與會者，入場者均需嚴格遵守：1. 必需提供新冠（COVID）疫苗接種卡或QR碼供掃描。2. 若沒有這個證明文件，也可提供72小時核酸檢測陰性報告。3. 場內需戴口罩。4. 不得帶食物入場，不得在現場吃東西。

當天多場精彩講座，包括：上午10時30分，福全健保資深健保顧問Bill Kao，將主講「如何選擇一個適合您的健保計劃」；上午11時20分福樂紀念公園華語部業務經理陳全，分析「生前規劃好處知多少？」；下午1時10分聯合健保執照經紀，主講「清楚瞭解聯邦醫療保險」；下午1時50分佳信健保服務負責人黎淑妍，主講「耆英健保問題面面觀」；下午2時40分SCAN健保，由Michelle Ng分析「2022年SCAN健保計劃福利多，B計劃每月現金回饋高達 $125」；每一場講座都有專家在現場設置展位，面對面解答民眾問題。中心健保因贊同本報服務社區耆老理念，為贊助單位。

當天現場設置展位有20家業者，包括Relax FIR Master遠紅外線疼痛治療儀、玫瑰崗紀念公園、OPTUM、LA Cancer network、Pinnacle Teal Estate Group、惠安納-Peggy、Regal Medical Group、Garfield Health Center、Global Energy Dervice Inc、Umeken、Well And Fit Adult Day、嘉華永康中心、Chinatown Service Center等。

豐富的獎品包括美以美醫院贊助三張50元禮卡，及400個環保袋；李錦記贊助500瓶大瓶Soybean Sauce；Regal Medical Group 贊助三張十元禮卡；嘉華永康中心贊助一個肩頸按摩器及數個電子溫度器；全球婦女企管協會總副會長陳玲華贊助150個保暖襪圍巾；美國華裔舞蹈協會會長袁璐贊助100條高級保暖圍巾。

世界日報將於10月23日（周六）早上10時到下午5時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉...
世界日報將於10月23日（周六）早上10時到下午5時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉行銀髮樂齡生活展。

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