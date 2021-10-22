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洛城新語／學子上補習班 有必要嗎？

洛城新語

中國大陸近期推行「雙減」政策，教培行業迎來寒冬；反觀美國，補習班文化在亞裔社區十分興盛，尤其在加州、紐約等地，教培機構更是林立。當「一考定終生」的中國都在強調為孩子減負，進行素質教育；更崇尚「快樂」的美國，還應該讓孩子去上補習班嗎？

每一名參加過中國大陸高考的新移民，都不會忘記那段拚搏歲月。天剛亮就進入教室，夜深方才離開，進入高中就已是常態。除了上學以外，周末校外補習也讓作業停不下來。而這一切努力，放在中國殘酷競爭的背景下，顯得非常合理；因為大學錄取，拚的只是高考分數高低。

中國大陸高考常與「應試教育」掛鉤，學校教授的知識，有時顯得太過寬泛；需要補習班幫忙提煉，讓學生能更好應對考試。而且補習班往往以「考試技巧」、「猜題準確」等為賣點，在「一考定終身」的大背景下，對許多中國學生來說，倘若放棄補習，猶如輸在起跑線。

反觀美國，大學錄取不是分數為王，而是綜合考評；部分大學，更是在疫情期間，取消美國高考（SAT、ACT）的成績要求。而且美國教育，一向以「快樂」為主；許多參加過新移民看到孩子在美國上學，都感慨他們真的「幸福」。

紐約時報曾以「亞裔家庭望子成龍，補習班文化傳至美國」為題，報導亞裔社區層出不窮的補習班現象。文中稱，許多華人家長，都在為孩子灌輸「先苦後甜」的思想；讓他們理解，現在投入時間上補習班，的確很辛苦，但會為將來上好學校、找到好工作、拿高薪打下基礎；現在的辛苦，換取將來的幸福，是值得的。

美國與中國不同，對「職業不分貴賤」的認可程度更高。在美國，不一定要讀大學才能拿高薪；高中畢業的藍領工人，同樣收入不菲。或許是中國家長之間互相「販賣焦慮」，讓讀名校才是出路，在意識裡根深蒂固。

除此之外，在南加部分城市，華人家長拚娃的「內捲」現象，也愈發嚴重。「讀這間學校更好，畢業薪水更高」等關鍵詞，常常能在家長間的交流中聽到。部分家長聽到別人家孩子優秀，不由自主的就會聯想讀名校等於成功，這就陷入統計學中「倖存者偏差」的陷阱，因為家長間交流，通常只會分享讀名校有好結果的例子；出於家醜不外揚等原因，不好事例，不會往外說。

誠然，入讀名校，享受更好的教育、人脈等資源，為將來職場成功，的確會提供相當大的幫助。對於希望進入名校的孩子來說，倘若家長財力允許，補習班的確能提供一定幫助。

不過，正如前文所述；美國是更包容的社會，對於不擅長「讀書」的孩子，家長也沒必要依據「曾在中國參加高考，進入集體備考班已是常態」的經驗，硬逼著孩子上補習班。

美國 中國 高考

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