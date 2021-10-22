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前亞市華協會長捐款 資助警犬

記者張宏／亞凱迪亞報導
前亞凱迪亞華人協會會長盧台英（左三）和先生（右三）日前捐贈1萬8500元用於幫助警局支付警犬維護費用。（讀者提供）
前亞凱迪亞華人協會會長盧台英（左三）和先生（右三）日前捐贈1萬8500元用於幫助警局支付警犬維護費用。（讀者提供）

亞凱迪亞華人回饋社區，為警局再捐警犬。亞凱迪亞一對華人夫婦近日在市議會上捐助市府警局1萬8500元，用於新的警犬相關費用，展現華人回饋社區的服務態度。

前亞凱迪亞華人協會會長盧台英和先生，日前捐贈1萬8500元用於幫助警局支付警犬維護、訓練和飼料等支出。這不是第一次亞市華人捐錢用於警犬服務，在此之前華人Lily Li也曾為警局捐款用於警犬支出。

亞市華裔市長戴守真表示，感謝這對華人夫婦的捐贈。亞市警局本來有兩隻警犬，其中一隻因故提前退休，所以警局7月又購買一隻警犬，名叫Kaiser。

一隻警犬的開銷涉及維護、訓練等費用，盧台英和亞市府官員都很熟悉，面對警局警犬開銷困難，她表示可以幫忙捐助，於是捐助了1萬8500元，另外警察協會也出資7000元。

前亞凱迪亞華人協會會長盧台英（中）和先生（左二）日前捐贈1萬8500元用於幫助警...
前亞凱迪亞華人協會會長盧台英（中）和先生（左二）日前捐贈1萬8500元用於幫助警局支付警犬維護、訓練和飼料等支出。（讀者提供）

戴守真說，在亞市警犬出勤率頗高，很多時候用於找人和尋找毒品，可謂為警局如虎添翼。一隻警犬一般至少服役十年，亞市的華人愛心捐贈，展現華人對這個社區不是只是拿取還有給予。

副市長鄭博仁表示，很多城市沒有警犬，這是亞市城市華人居民為城市帶來的福利，很感謝華人能主動為城市幫忙。

盧台英表示，此舉是拋磚引玉，讓更多華人為社區出錢出力，顯示華人對城市和社區的關心和回饋。

華人 亞凱迪亞 警察

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