湯瑪斯圖利案 洛縣委外獨立調查

現任洛杉磯縣政委員全部同意，委任外部法顧問，對雷利湯瑪斯(左一)任內的相關案情進行獨立調查。(洛杉磯縣府網頁)

現任洛杉磯市議員的雷利湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas），15日因為在擔任洛縣 縣政委員期間不當圖利他人遭到聯邦檢方起訴，洛縣縣委會19日在5人全部同意下，決定委任外部法顧問，對雷利湯瑪斯任內的相關案情進行獨立調查。

聯邦檢察官訴狀指出，雷利湯瑪斯自2017年起，與當年的南加大 社工學院院長佛林（Marilyn Flynn）合謀，為雷利湯瑪斯之子Sebastian Ridley-Thomas打造政壇退路，不當轉任南加大教職。2008年當選的雷利湯瑪斯，直到2020年才卸任、轉戰洛市議員。

相關案情涉及現在仍然在任的蘇麗絲 （Hilda Solis）、庫爾（Sheila Kuehl）、韓珍妮（Janice Hahn）、 巴格（Kathryn Barger），但四人都同意委外獨立調查，以釐清案情。接替雷利湯瑪斯的米切爾（Holly Mitchell）也同意此舉。

雷利湯瑪斯雖然在18日已經聲言司法不公，他會對抗到底，雖然暫時不參加洛市議會議程，但不會辭職。不過，市議會已將他停權。

巴格19日的聲明指出，她對任何不法都不知情，但她也無法忍受對縣民的欺瞞。蘇麗絲雖然發起委外調查的提議，但並未發表聲明，庫爾同樣未做表示。韓珍妮則聲明，這位前同僚必須出庭應訊，但她不想急著對他指手畫腳，但希望獨立調查能夠找出真相。

雷利湯瑪斯與佛林「搭檔」的案件，檢方文件指出包括了洛縣與南加大的遠距醫療延展案。原案在2016年通過，當時同意的除了雷利湯瑪斯，還有已經卸任的肯納比(Don Knabe)與安東諾維奇(Michael Antonovich)，以及庫爾與蘇麗絲。但在18個月期滿後，縣委會2018年7月全數同意延長合作案，這次除了雷利湯瑪斯外，就包括蘇麗絲、庫爾、韓珍妮與巴格了。

另外一案則是2017年8月由雷利湯瑪斯、庫爾共同提案的計畫，希望新設受刑人更生之家，由南加大營運。另外，縣委會也在2017年10月全數同意、通過與南加大的合作案，新設Probation University，這次雷利湯瑪斯的聯署提案人換成韓珍妮。