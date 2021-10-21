華人華僑聯誼會 紀念辛亥革命110周年

座談會部分參與者合影。（馬樹榮提供）

美國洛杉磯華人 華僑聯誼會20日在華埠百老匯大酒樓舉辦座談會，紀念辛亥革命110周年暨兩岸和平統一，邀請革命先行者孫中山先生曾孫孫國雄為主講嘉賓。華裔民選官員及傳統僑社、社區人士近40人出席。參與座談人士，高度評價孫中山先生領導辛亥革命推翻滿清政府，並呼籲繼承孫中山遺志，團結華人，促進兩岸溝通交流和平統一。

洛杉磯華人華僑聯誼會創會會長馬樹榮擔任活動主席、現任會長關健榮擔任副主席，加州眾議員周本立（Ed Chau）、蒙特利公園市副市長羅霈霆（Henry Lo）、準備角逐49選區眾議員的洛杉磯社區學院學區理事方樹強（Mike Fong）等受邀參加座談會並致辭。座談會開始前，全體起立為紀念革命先烈，默哀一分鐘。

主講嘉賓孫國雄表示，感謝傳統僑社當年為推翻滿清，支持辛亥革命支持孫中山先生，積極捐款，最終推翻滿清，沒有老僑們的資助，就沒有辛亥革命成功。孫國雄高度肯定辛亥革命中老僑的力量，並說用孫中山精神團結華人，中華民族會持續振興。孫國雄年逾七旬，出生在美國紐約，祖父是孫中山之子孫科。他與家人目前生活在洛杉磯，時常參與當地社區活動。

羅省中華會館監事長鄺松齡在座談會上表示，對革命先驅孫中山先生領導辛亥革命，推翻滿清，推動中國 社會變革，對老僑支持辛亥革命慷慨解囊，倍加推崇，革命精神及事蹟值得永遠紀念。

馬樹榮表示，孫中山先生為推翻滿清政府，百年前來到洛杉磯華埠籌款，老僑們積極響應鼎力支持。最終幫助取得辛亥革命成功。習近平主席在日前紀念辛亥革命大會上，也高度評價，繼承孫中山遺志，呼籲中國和平統一，呼籲兩岸認同一個中國，促進溝通取得共識。