洛僑文教中心 首長人事異動
洛杉磯華僑文教服務中心近日傳出人事異動的消息，消息來源透露，主任張皓鈞將很快調離洛杉磯，職位將由幾年前曾在本地文教中心擔任過副主任的陳敏永接手。
張皓鈞去年7月才履新，就很快傳出將調離的消息。知情人士透露他或將調回胡志明市，因和當地僑商熟悉關係緊密，語言也更適應。張皓鈞去年履新時，曾對媒體表示可計劃安排洛杉磯海外青年志工（FASCA）的年輕朋友到越南，觀摩胡志明市台商的風采與發展，促進兩地年輕人的互動，未來更進一步到台商企業服務。
張皓鈞曾任台灣僑委會僑商處副處長，他也曾被派往中南美洲的多明尼加、越南的胡志明市任職，曾在台北駐胡志明市辦事處擔任僑務組長，之後返台榮升僑商處副處長，去年來到洛杉磯。
而目前在台北的陳敏永，對洛杉磯僑界來說也不陌生。2016年1月陳敏永從外交部日本大阪辦事處轉到僑委會洛杉磯華僑文教中心擔任副主任。不到一年，2016年底轉到西雅圖僑教中心當主任，直到去年1月13日才榮調返台。
陳敏永從國立台中商專應用外語系日文組畢業後，進入政治大學外交系所，也曾至日本慶應大學研修，在京都大學與美國哈佛大學擔任研究員。曾於1997年在南太平洋東加王國大使館擔任秘書，1998年調至諾魯共和國擔任秘書，2000年調任駐澳洲雪梨辦事處擔任二等秘書，之後調回台灣，擔任外交部亞太司第四科科長，2010年再調任日本大阪辦事處擔任組長，隨後2015年調至洛杉磯華僑文教中心擔任副主任。
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