洛僑文教中心 首長人事異動

現洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞。（本報檔案照）

洛杉磯 華僑文教服務中心近日傳出人事異動的消息，消息來源透露，主任張皓鈞將很快調離洛杉磯，職位將由幾年前曾在本地文教中心擔任過副主任的陳敏永接手。

張皓鈞去年7月才履新，就很快傳出將調離的消息。知情人士透露他或將調回胡志明市，因和當地僑商熟悉關係緊密，語言也更適應。張皓鈞去年履新時，曾對媒體表示可計劃安排洛杉磯海外青年志工（FASCA）的年輕朋友到越南，觀摩胡志明市台商的風采與發展，促進兩地年輕人的互動，未來更進一步到台商企業服務。

張皓鈞曾任台灣 僑委會僑商處副處長，他也曾被派往中南美洲的多明尼加、越南的胡志明市任職，曾在台北駐胡志明市辦事處擔任僑務組長，之後返台榮升僑商處副處長，去年來到洛杉磯。

而目前在台北的陳敏永，對洛杉磯僑界來說也不陌生。2016年1月陳敏永從外交部日本 大阪辦事處轉到僑委會洛杉磯華僑文教中心擔任副主任。不到一年，2016年底轉到西雅圖僑教中心當主任，直到去年1月13日才榮調返台。

陳敏永從國立台中商專應用外語系日文組畢業後，進入政治大學外交系所，也曾至日本慶應大學研修，在京都大學與美國哈佛大學擔任研究員。曾於1997年在南太平洋東加王國大使館擔任秘書，1998年調至諾魯共和國擔任秘書，2000年調任駐澳洲雪梨辦事處擔任二等秘書，之後調回台灣，擔任外交部亞太司第四科科長，2010年再調任日本大阪辦事處擔任組長，隨後2015年調至洛杉磯華僑文教中心擔任副主任。