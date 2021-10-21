去LAX機場 聯航旅客可預約安檢時間

洛杉磯國際機場為從第七和第八航廈出發的聯合航空公司旅客，預先安排一個 15 分鐘的窗口通過安全檢查站。這項名為LAX Fast Lane 的新試點計劃，旅客可在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區預約安檢時間。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX ) 10月20日宣布一個新的試點計畫，為從第七航廈和第八航廈出發的美國 聯合航空公司（United Airlines）旅客，預先安排一個 15 分鐘的窗口通過安全檢查站。這項名為LAX Fast Lane 的新試點計劃，旅客可在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區預約安檢時間。

該免費計劃正在與TSA協調測試，以供搭乘美聯航航班的客戶使用。對此選項感興趣的旅客可查閱 www.flylax.com。

該服務對所有使用第七和第八航廈的美聯航客人免費，提供時間是每天上午6時30分至下午1時，試點時間為90天，截至2022 年1月18日。操作非常簡單，這兩個航廈的聯航旅客事先可在網上選擇想要的安檢時間，確認後會收到一個二維碼。旅客在安檢區域出示該二維碼，會被引導至專屬TSA安檢通道。 目前美聯航正在聯繫從洛杉磯國際機場出發的乘客，通知他們此安檢選項。

洛杉磯世界首席執行官 Justin Erbacci表示，LAX機場在幫助旅客通過自己的電子設備控制旅程，這個新試點計劃利用技術為旅客事先預定在TSA檢查點的時間。

該服務提供與所有TSA通道相同的高標準安全，但參與其他受信任旅客計劃（例如TSAPreCheck）的客人，將無法使用這條事先預約的專用安檢通道。

美聯航常務董事Jonna McGrath表示，美聯航一直在為客人尋找新的產品，以簡化旅行，希望這是為旅客節省時間的有用方式，尤其是那些在即將到來的假期旅行的客人。

旅客可在出發前24小時預訂安檢，且必須選擇至少在航班起飛前1小時的時間。雖然非常鼓勵提前預訂安檢，但如果有空位，那些沒有提前預訂的人也可在抵達機場時預訂一個安檢時間。

LAX 將在試點期間收集有關係統性能的信息，並可能在此測試階段修改某些方面。除了聯合航空公司和TSA 之外，試點的合作夥伴還包括Whyline Inc.、Pangiam Labs 和Copenhagen Optimization。