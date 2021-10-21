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去LAX機場 聯航旅客可預約安檢時間

記者張宏／綜合報導
洛杉磯國際機場為從第七和第八航廈出發的聯合航空公司旅客，預先安排一個 15 分鐘的窗口通過安全檢查站。這項名為LAX Fast Lane 的新試點計劃，旅客可在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區預約安檢時間。（LAX提供）
洛杉磯國際機場為從第七和第八航廈出發的聯合航空公司旅客，預先安排一個 15 分鐘的窗口通過安全檢查站。這項名為LAX Fast Lane 的新試點計劃，旅客可在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區預約安檢時間。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 10月20日宣布一個新的試點計畫，為從第七航廈和第八航廈出發的美國聯合航空公司（United Airlines）旅客，預先安排一個 15 分鐘的窗口通過安全檢查站。這項名為LAX Fast Lane 的新試點計劃，旅客可在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區預約安檢時間。

該免費計劃正在與TSA協調測試，以供搭乘美聯航航班的客戶使用。對此選項感興趣的旅客可查閱 www.flylax.com。

該服務對所有使用第七和第八航廈的美聯航客人免費，提供時間是每天上午6時30分至下午1時，試點時間為90天，截至2022 年1月18日。操作非常簡單，這兩個航廈的聯航旅客事先可在網上選擇想要的安檢時間，確認後會收到一個二維碼。旅客在安檢區域出示該二維碼，會被引導至專屬TSA安檢通道。 目前美聯航正在聯繫從洛杉磯國際機場出發的乘客，通知他們此安檢選項。

洛杉磯世界首席執行官 Justin Erbacci表示，LAX機場在幫助旅客通過自己的電子設備控制旅程，這個新試點計劃利用技術為旅客事先預定在TSA檢查點的時間。

該服務提供與所有TSA通道相同的高標準安全，但參與其他受信任旅客計劃（例如TSAPreCheck）的客人，將無法使用這條事先預約的專用安檢通道。

美聯航常務董事Jonna McGrath表示，美聯航一直在為客人尋找新的產品，以簡化旅行，希望這是為旅客節省時間的有用方式，尤其是那些在即將到來的假期旅行的客人。

旅客可在出發前24小時預訂安檢，且必須選擇至少在航班起飛前1小時的時間。雖然非常鼓勵提前預訂安檢，但如果有空位，那些沒有提前預訂的人也可在抵達機場時預訂一個安檢時間。

LAX 將在試點期間收集有關係統性能的信息，並可能在此測試階段修改某些方面。除了聯合航空公司和TSA 之外，試點的合作夥伴還包括Whyline Inc.、Pangiam Labs 和Copenhagen Optimization。

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