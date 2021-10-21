郭台銘姪女 郭曉慶製片「FOUND」 Netflix上映

華裔年輕製片人郭曉慶希望透過影視作品來改變社會對亞裔的印象。（Anita Gou提供）

華裔年輕製片人郭曉慶（Anita Gou）的新作紀錄片「FOUND」，10月20日起，在Netflix上映。而她去年的作品，也是亞裔 主題影片「別告訴她」(The Farewell) 走紅多國。作為年輕的女性亞裔，她希望透過影視作品來改變社會對亞裔的印象。

郭曉慶近來都在洛杉磯、台灣 和大陸之間奔波，她出生在新加坡，又在台灣、洛杉磯、香港和北京之間長大，然後在紐約的電影 學校唸書。而她製作的影片大多也反映自己的多樣性，有女性、亞裔，以及不同的語言。

她表示，如今亞裔創作人有多機會，越來越多不一樣的創作人和故事正在籌備和製作。影視業就是在對照社會和現實，希望講的故事有共鳴。她也不認為這只會是短暫風潮，因為以後再退步也很難，她相信會繼續往好的發展。

紀錄片「FOUND」主創團隊。（Anita Gou提供）

郭曉慶認為這類影片對亞裔的社會處境很重要，她說，因為在影視上塑造的形象和真實生活中認知的形象是有巨大關聯，這對社會在真實生活中如何看待亞裔有巨大的影響。例如今年發生很不幸的亞特蘭大槍案，可以看到一直以來在影視裡，沒有很真實地把亞裔精確且真實，帶有尊重，沒有刻板印象地塑造出來，從而造成的悲劇。

她表示，比如最近大火的「魷魚遊戲」、「尚氣」，想像年輕人心中的偶像和英雄是什麼樣子，考量如何抓住觀眾的心。無論是偏流行文化的還是有很深刻故事的亞裔相關影視作品，都是需要的，可能主要觀眾不同，但重要的是能讓多元的作品能呈現出來。影視業是一個產業，結合了藝術和商業的行業，這些成功案例很重要，它們可以告訴整個產業，這樣的主題是非常可以吸引觀眾的，那麼之後資源和興趣都會跟著來。包括這次為何想要支持「FOUND」這部紀錄片，也是因為有亞裔主角的紀錄片很稀少，她希望鼓勵更多的題材和案子。

郭曉慶製片的不少作品包括「FOUND」、「別告訴她」的主題都與家庭有關。不過她表示，是因為家庭是大家都能產生共鳴的話題，她挑案子主要看創作人，看其觀點、故事在文化上有沒有影響力，引起討論和話題。她表示，希望未來作品可以持續讓觀眾覺得可以自我探討，或者和身邊的人探討世界觀和世界的走向，「沒有說很刻意找家庭的話題，只是很自然覺得可以給更多觀眾一個討論的話，家庭這個話題是很適合的」。

郭曉慶曾在一次採訪中表示，「電影是我父親和我成長過程中的私人事情」，她說，「我們共同的愛好之一就是在他非常繁忙的工作日程中有時間一起去看電影。這在小時候播下了種子」。郭曉慶的父親是已故台灣知名企業家郭台成，是鴻海創辦人郭台銘的么弟。而郭家的二弟郭台強則是中影公司（CMPC）的董事長。郭曉慶除了經營自己的影視製作公司「Kindred Spirit」以外，也幫助中影公司的海外發行。