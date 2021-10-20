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方樹強角逐49區眾議員 僑界籌款支持

【洛杉磯訊】
方樹強（左起）感謝饒影凡及楊懷週的支持。（讀者提供）
方樹強（左起）感謝饒影凡及楊懷週的支持。（讀者提供）

洛杉磯社區學院學區理事方樹強 (Mike Fong) ，獲加州49區現任州眾議員周本立  (Ed Chau)  等人背書支持，希望他未來接棒周本立的席位。而方樹強連月來積極籌款，努力朝著100萬元的目標邁進。

由於得到聯邦眾議員趙美心、前加州眾議員伍國慶等政要共同公開背書支持為接棒人，大大增強了方樹強的當選機會，華人社區紛紛出錢出力，支持他在加州選舉更上一層樓。

由老僑新僑一起為方樹強舉辦的籌款餐會日前舉行，老僑召集人陳燦培，新僑召集人陳慧碧，前蒙特利公園市市長林達堅擔任主持，新僑代表鹿強贊助全場酒席，陳燦培樂捐3500元。

儘管眾多老僑已經多次應邀參加方樹強的籌款會，但由於方樹強在華埠出生，大家看著他成長，相互之間懷有深厚感情，所以還是樂此不疲參加他的每一場籌款會，亦藉此機會加強與新僑的友誼。

老僑代表有陳燦培夫婦、方杰洲、吳玉熙夫婦、李令石夫婦、蔣馬援夫婦、譚耀棠夫人、謝吳坤儀及余媚等。新僑代表有陳慧碧，鹿強、趙林、周德昭、林連連、江風年、王希萌、虞清、許偉等。

陳燦培表示，方樹強是廣東五邑後裔，他在洛杉磯華埠出生，童年就讀嘉士德樂小學，他的母親在華埠圖書館任職數十年，服務廣大民眾；他們一家三代，都在華埠生活成長及服務僑社，所以一定要支持他，讓廣東人當上加州眾議員，來為華人社區發聲。

陳慧碧表示，加州49區涵蓋聖蓋博谷多個華人聚居城市，過去三任眾議員都是華人擔當，所以必須支持華裔候選人出任此議席，捍衛選區民眾的權益。

蒙市市長饒影凡及丈夫楊懷週到場打氣支持。明年將角逐加州審計長的饒影凡表示，華裔民選官員在加州議會所佔的比例相當低，大家必須互相鼓勵支持，使華裔候選增加勝出機會，她樂意為方樹強背書，祝福他成功接棒加州49區眾議員議席。

方樹強表示，截至當天他已經募得競選經費48萬美元，但距離籌款目標一百萬美元還有一段距離。他表示，除了得到加州49區眾議員三任前輩的背書支持，還得到了其他12位加州眾議員以及聖蓋博谷華裔民選官員的力挺。方樹強表示，他除了需要民眾捐款支持，更需要廣大華人告知親朋好友，為他的競選投下神聖的一票，讓他在未來日子從現任加州眾議員周本立的手中接棒，繼續為華人爭取合法權益。

加州第49眾議員選區包括：阿罕布拉市、亞凱迪亞市、蒙特利公園市、羅斯密市、聖蓋博市、聖瑪利諾市、天普市、艾爾蒙地市、蒙地貝羅市和南艾爾蒙地市的部分地區。

加州 眾議員 華人

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