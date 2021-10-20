省水行動見效 加州8月用水減5%

加州的省水行動確實已經出現成效。(加州水利服務廳)

加州 整體用水量在2021年8月年減5%，而且8月比7月還更省，7月時只年減了1.8%。加州水資源管控委員會主席艾斯基維（Joaquin Esquivel）強調，雖然今年8月比去年8月減少5%，尚未達到州長紐森 期待的15%，但是加州的省水行動確實已經出現成效，而且冬季的用水量本來就較低，因此長此以往確實能達到省水的長期目標。

北加 的北岸（North Coast）8月整體省下18.3%的用水，舊金山灣區為9.9%。南加的南岸（South Coast）8月用水年減3.1%，雖然低於全州平均，但仍比今年7月的年減0.1%好很多。省水更為急迫的原因之一是，氣候變遷的影響越來越明顯。2020用水年度在2021年9月30日結束，最後統計發現過去一年是加州1924年大旱之後的最嚴重乾旱，水量之低打破1976-77年度的紀錄。

雖然冬季用水較低，但是艾斯基維警告，加州今年冬季的降水可能更少，因此民眾用水得更留心。因為今年來的乾旱，北加的重要水源區，從沙斯達湖（Shasta Lake）到佛神湖（Folsom Lake）都面臨水位極低的窘況，聯邦先前更首度宣布科羅拉多河沿岸進入緊急限水狀態，因此亞利桑那、內華達等地都受影響。

不過，艾斯基維也說，因為加州2012年至2016年的長期乾旱，因此加州居民早就開始省水措施，包括將高耗水的草坪換成耐旱植物，這些舉措都將會發生長遠影響。水資源管控委員會的工作之一，就是確保加州供水、用水的長期平穩。