遇疫情、招工難、食材漲 餐飲業逆境求生

位於雷德蘭市一對華人夫婦經營餐館。（記者啟鉻／攝影）

自南加開始爆發新冠肺炎疫情 至今已逾一年半，華人 餐館業者在疫情打擊、招工難、食材漲價等多重壓力下，正艱辛努力維持運營。有的業者表示，不求賺錢，能夠保本就很幸運了；還有業者說，經營十多年，第一次遇到如此困境；也有業者稱壓力前所未有，不得不將一些連鎖店賣掉。但也有自助餐館經營一枝獨秀的業者，表示經營觀念不同，總會在困境中找到機會。

聖伯納汀諾縣雷德蘭市華人夫婦經營的餐館Rui's Shanghai Bistro，開業至今已有三年半。業者表示，因內陸是全美通膨率高地區，對餐館經營也帶來困擾，同時受疫情影響請人也很難，夫妻二人苦心經營，可將成本降到最低。不過由於食材漲價，為了繼續運營，還是要小幅上調餐飲價格。儘管有一些老客人光顧次數少了，但還是有新客人前來繼續消費。目前外賣量佔60-70%。但業者坦言，現在確實很難。

大和滷味連鎖餐廳業者丁瑞芬表示，疫情影響，食材漲價對餐館有一些影響。但沒有找人難的問題，因疫情中員工並未流失。她在羅蘭岡、亞凱迪亞以及爾灣加大 （UCI ）、巴沙迪那社區學院（PCC）都有連鎖餐館，目前經營最難的屬PCC的連鎖店，其餘都很穩定。她半年前曾上調餐飲價格，但不敢調漲太多。目前不求餐館多賺錢，能夠保本，可以為員工發薪水，支付保險金、交餐館房租就可以了。

華人餐館為減少成本，主要靠外賣支撐。（記者啟鉻／攝影）

她表示，現在疫情沒有結束，未來怎樣，尚看不到亮光。但她還是保持樂觀，對員工很體貼。

奇諾岡老字號餐館大飯堂工作人員表示，雖然經營有起色，但因為食材漲價，疫情尚無確定轉機，感覺壓力很大，希望餐館能夠順利度過難關。

從事餐飲業的呂女士，也從事職業介紹。她表示，從事職介20餘年，從未遇到過現在的招工難，而經營餐飲十餘年，也從未見過如今經營困境。她感嘆，對華人餐飲業者來說，真是太難了！她原來有五家連鎖店，現在已賣掉兩家。食材現在漲得離譜，有的食材竟然缺貨，原來一桶18元的食用油，現在漲到50元，原來很容易買到的春捲，現在竟然沒有貨源。

不過也有一些業者表示，疫情讓經營獲得機遇。地產業者蘇家敏，也涉足自助餐業務，目前在內陸有兩家金色牧欄（Golden Corral）自助餐館。她表示，因為疫情影響，其它自助餐館在內陸都陷入經營困境，有的關門歇業，可Golden Corral在內陸的兩家連鎖自助餐館，卻經營不錯。雖然餐飲也調漲價格，且是大幅上調，但並未影響經營。她認為，關鍵是經營者觀念，是否能在困境中抓住機遇。