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不滿餐館內唱美國國歌 華男吃霸王餐被批很低級

本報記者／洛杉磯報導
洛杉磯世界日報日前報導的「華人餐館唱美國歌 兩華男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯」一文在網路引發熱議。（讀者提供）
洛杉磯世界日報日前報導的「華人餐館唱美國歌 兩華男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯」一文在網路引發熱議。（讀者提供）

洛杉磯世界日報日前報導的「華人餐館唱美國歌， 兩華男氣炸走人， 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯」一文在網路引發熱議，U視頻點擊破萬，還有南加民選官員對此事發聲，呼籲不要把此事上升到整個華人社區。不過網民熱議焦點基本集中在愛國可以，但是吃飯不付賬很低下（low）。

華裔參政先鋒陳李琬若關注到此事，致電本報表示，餐館當時舉辦洛杉磯社區學院學區理事方樹強競選第49選區州眾議員的募款餐會，並以唱美國國歌開始活動。然而，聽到美國國歌的兩名華男因此沒有付錢就離開餐館。她不希望此事對華裔美國人的社區產生負面影響。希望這是一個孤立事件，考慮到目前關於美中關係的政治氣候，不能讓這樣的事情再次發生，因為它可能會給一些政客一個機會，鼓勵反華情緒，使進一步的中美關係疏遠。

如果把這件事擴大化，對她及每一個致力為美國做出貢獻，並改寫外國人刻板印象的華裔美國人來說是不公平的。

這則新聞視頻下方的網友則紛紛留言，有網友說，「已宣誓效忠美利堅合眾國，還是什麼『中國人』？」還有人說，「這算是不付錢的理由嗎？ 應該吿上法院吧！ 美國歧視都可以搞， 還怕這個這麼愛國怎麼還移民美國？吃霸王餐還理直氣壯的，丟華人的臉」。

也有人對華人餐館店家表示同情，「直接走人表達抗議，何必難為店家？您點了菜，大廚也给您做了。跑堂也给您上了。大厨和跑堂又没唱歌。您欺負他們這些辛苦打工人，您心安理得？人家给您做了菜，上了菜，現在只能倒掉。」「您抗議誰？不付錢就low了」。

美國 華人 華裔

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