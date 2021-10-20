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夏令時間永久化 加州通過 聯邦提案遲未有下文

編譯組╱綜合報導
11月7日將結束夏令時間。（美聯社）
11月7日將結束夏令時間。（美聯社）

儘管加州早已通過「夏令時間永久化」，今年初相同的呼聲也做成法案送進聯邦參議院，卻遲遲未有下文。隨著夏令時間即將於11月第一個周日結束，「是否該將時間調快、撥慢一小時」的議題，再次引發關注。

KTLA電視台報導，今年早些時候，俄勒岡州參議員懷登（Ron Wyden）撰寫「陽光保護法」（Sunshine Protection Act），希望讓夏令時間成為永久，民眾不再需調整時間。包括加州（2018年）在內的十個州，也已通過法律、決議或選民倡議，確保全年都是夏令時間，然各州仍不能在國會決議前，自行採取行動。

目前美國大部分地區，將於11月7日凌晨2時，將時鐘撥回一個小時。未遵守夏令時間的州包括亞利桑那州的大部分地區、夏威夷、波多黎各和美屬維京群島等。

然而，許多人認為時間「調前」、「調後」令人討厭。

美聯社報導，許多研究將健康相關的問題與夏令時間聯繫起來，從睡眠不足到心臟問題，甚至車禍事故的短期激增。

一個多世紀前，美國制定夏令時間，以便節省能源，國會在2015年將夏令時間從六個月前長至八個月。

懷登在宣布陽光保護法時表示，「年復一年的調整時間，只會造成不必要困擾，讓夏令時間成為永久，將使人們獲得一個小時的陽光。」

不僅如此，結束時間可減少心臟問題、中風、季節性憂鬱症和肥胖症等。

然而該法自3月份提交參議院商業、科學和運輸委員會以來，一直未採取任何行動，目前尚不清楚本屆會期是否會有任何變化。

在此之前，一年兩次的時鐘調整將持續。明年夏令時間將於3月13日開始。

加州 美國 參議院

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