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首屆釣魚大師挑戰賽 高手齊聚

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯釣魚大師挑戰賽 ，眾多華人釣魚愛好者齊相聚。（主辦方提供）
洛杉磯釣魚大師挑戰賽 ，眾多華人釣魚愛好者齊相聚。（主辦方提供）

首屆洛杉磯華人釣魚大師挑戰賽，10月17日（周日）在蘭卡斯特（Lancaster）的Apollo community regional park拉開帷幕，由洛杉磯華人釣魚協會聯合中國釣魚俱樂部聯盟舉辦的這場賽事，分別於17日、24日、31日共舉行五場比賽，屆時選出華人「手竿釣魚大師」一位，「手竿釣魚名人」兩位。

比賽以釣到鯉魚計算成績，選出手竿釣魚大師將獲2000元獎金。（主辦方提供）
比賽以釣到鯉魚計算成績，選出手竿釣魚大師將獲2000元獎金。（主辦方提供）

洛杉磯華人釣魚協會創辦人十一哥發起此次賽事，他自2015年開始舉辦各種釣魚比賽，但表示今年與往年不同，是第一屆大師挑戰賽，「因為洛杉磯華人釣魚圈都互稱對方為大師，但並沒有一名大家真正認可的大師，希望通過比賽選出實至名歸的釣魚大師。」比賽採用積分制，以魚的重量積分加上尾數積分最終得出總積分，五場賽事累積積分，最後評選出的釣魚大師將獲得2000元獎金。

洛杉磯釣魚大師挑戰賽組委會。（主辦方提供）
洛杉磯釣魚大師挑戰賽組委會。（主辦方提供）

當日賽事共吸引洛杉磯三、四十位釣魚愛好者參加，選手來自各行各業，有律師、餐館老闆、卡車司機、裝修設計師等，十一哥表示，洛杉磯華人釣魚愛好者非常多，他知道的就有三、四千人，希望今後能有更多人加入賽事，「釣魚比賽不光為選出大師，更在於交友，大家都定居異國他鄉，平日寂寞無聊，因為愛好釣魚時常聚一起，說話聊天排解鄉愁。」十一哥說這是疫情后的第一場比賽，華人通過釣魚方式相聚，緩解一年多居家防疫的心理壓力。

比賽場地位於公園內的一個湖，環境優美。十一哥解釋說，最近在那邊釣魚的人較少，賽事不會被打擾，「每年11月的第一個週日，當地政府都會在湖中放養鱒魚，吸引眾多釣魚愛好者前往，比賽特意選在10月中下旬舉行，就是為避開其他釣魚者。」

洛杉磯華人釣魚協會創辦人十一哥發起此次賽事。（主辦方提供）
洛杉磯華人釣魚協會創辦人十一哥發起此次賽事。（主辦方提供）

湖中有鯉魚、鯰魚、鱒魚，當地政府限制最多只能釣五條鯰魚，鯉魚則不限，因此比賽以釣到鯉魚計算成績。十一哥說，通常九、十月是釣魚最好的季節，因為魚在冬眠前要大量吃食容易上鉤，但最近天氣突然轉涼，前幾天還刮大風，小魚可能不願開口吃魚餌，不大好釣，對釣魚者來說是個挑戰。

賽事吸引三、四十名釣魚愛好者參加，選手來自各行各業。（主辦方提供）
賽事吸引三、四十名釣魚愛好者參加，選手來自各行各業。（主辦方提供）

參賽者中，來自阿罕布拉市的律師Jason說，很多華人都有釣魚愛好，尤其是傳統的手桿釣魚，一些釣友特意從中國帶釣具過來，美國野生魚類豐富，也有眾多公園湖泊適合釣魚，比賽既可讓釣友競技切磋，也是以魚會友。

中國釣魚俱樂部聯盟秘書長陳雷，十幾歲開始迷戀在湖畔河邊釣魚，曾在中國參與組織眾多大型釣魚賽事，此次是他在美國參與組織的第一場釣魚賽。對於美國豐富的魚類資源、完善的漁業資源保護法規，陳雷表示驚嘆，更佩服洛杉磯釣友們自覺的法律意識。

首屆洛杉磯華人釣魚大師挑戰賽，17日在Apollo community regi...
首屆洛杉磯華人釣魚大師挑戰賽，17日在Apollo community regional park拉開帷幕。（主辦方提供）

釣魚 華人 洛杉磯

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