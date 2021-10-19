柯比遺孀告洛縣 遭要求先測心理

已故傳奇球星布萊恩(右)與妻子凡妮莎。(美聯社)

洛杉磯 縣檢察官 15日提交動議，要求一名聯邦法官命令前NBA巨星科比布萊恩（Kobe Bryant）遺孀凡妮莎布萊恩（Vanessa Bryant）在提告洛縣 之前，接受心理健康評估。

CBS電視台報導，這項非自願檢查將持續八小時，由精神科醫師對她進行創傷評估。布萊恩的律師團隊認為該動議並不合理。

去年年底，凡妮莎向洛縣提起侵犯隱私訴訟，該訴訟稱，洛縣警局官員擅自發佈2020年1月直升機墜毀現場「未經授權」（unauthorized）的照片。該場墜機事件導致了她的丈夫科比、女兒和其他七個人喪生。

凡妮莎在訴訟中提告洛縣警局、洛縣消防局與四名在事故現場分享照片的警局代表。凡妮莎也在尋求因事故造成的疏忽和情緒困擾的額外賠償。訴訟稱，一名警務人員在現場拍攝25張到100張照片，分享給其他政府官員與朋友。

事故發生後，洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）最初向布萊恩保證隱私。訴訟摘錄稱，66名縣警局員工具備相關知識，但至少有18名警務人員和消防人員在現場進行拍攝、分享事發現場照片。

洛縣檢察官認為應對凡妮莎進行心理健康評估，以確定其遭受的情緒困擾是來自照片洩漏，而非直升機墜毀本身。

在這項動議中，縣檢察官辯稱，凡妮莎「不能因為他們從未見過和從未公開傳播事故的現場照片感到痛苦。」

這項動議，將於11月5日在洛杉磯聯邦法院進行討論，預計2022年進行審判。