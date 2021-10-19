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大家來寫書／王碚「帝國拾零」 見證紐約華人移民史

記者張宏／洛杉磯報導
紐約作者王碚今年82歲，將自己在紐約半個世紀的感悟集結成書「帝國拾零」。（王碚提供）
紐約作者王碚今年82歲，將自己在紐約半個世紀的感悟集結成書「帝國拾零」。（王碚提供）

洛杉磯世界日報2021年的「大家來寫書」活動中，有一位來自紐約的82歲作者王碚，將自己在紐約半個世紀的感悟集結成書，這本「帝國拾零」收集了他從2012年開始撰寫的數百篇文章薈萃。

王碚早在1965年移民紐約，他說，那時候紐約只有2萬華人，現在有百萬華人。半個世紀前的紐約，街上走路的人很多，商業中心到處人潮，但那時候很安全，市民都有公德心和禮貌。而現在幾乎都看不到人潮，且治安很亂，主要是因為經濟不景氣和遊民增加，街上吸毒和伸手要錢的乞丐也多了。

在這半個世紀，紐約華人社區也變遷巨大。王碚說，紐約就業機會多，生存比其他小城市要容易，因此成為新移民首選。現在華人主要集中在布魯克林和皇后區，相比曼哈頓的華人區反而走下坡路。

從2012年開始，他為華文媒體每周寫一篇評論文章，這十年共計寫了500篇到600篇 ，這些文章內容都是紐約每周發生不同的事情，加入他的看法和評論，每篇都有不同的背景和情況，記錄了一段歷史。

他說，今年82歲了，想把過往出書留一個紀念，這也是一本見證華人移民歷史的書。他希望華人繼續參與社區活動，發出華人聲音，不要被淹沒。尤其近年來仇恨亞裔事件不斷發生，可見在普通人心裡對華人很有成見。 華人要把民心爭取過來，努力和大家共享，華人努力成果不要只是在華人社區分享，要多做一些利民和幫助窮苦大眾的工作，讓他們感受到華人對社區的關心。華人是社會中的一份子，過去對政治很冷漠，想著掙錢還債，現在要多參與社區活動，多關心大眾福利 。

華人 紐約 移民

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